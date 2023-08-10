Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся обстрелах и атаках врага на Харьковщине

Армия РФ атаковала на Купянском направлении несколько раз в течение суток, сообщает в утренней сводке Генштаб.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, это, в частности, Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктов, среди них Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка», — проинформировали в Генштабе.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине три ракетных и 50 авиационных ударов, совершила 59 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один — по зенитно-ракетному комплексу и еще один — по логистическому хабу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника», — перечислили в ГШ.