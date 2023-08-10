Росіяни скинули ФАБ на будівлю міськради на Харківщині вночі – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ ударила керованою ФАБ-250 по Куп’янську. Там є руйнування. Також двоє людей поранено в селі Кіндрашівка Куп’янського району.
“Опівночі ворог завдав удару по м. Куп’янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп’янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, — написав у телеграмі Синєгубов уранці 10 серпня.
Також, за його даними, внаслідок нічного обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району поранено 41-річного чоловіка та 39-річну жінку.
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Загалом упродовж минулої доби росіяни обстрілювали (зокрема, застосовуючи авіабомби) населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ ударила керованою ФАБ-250 по Куп’янську. Там є руйнування. Також двоє людей поранено в селі Кіндрашівка Куп’янського району".