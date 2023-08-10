До конституції РФ хочуть вписати Харківську область – Портников

Армія РФ вперто б’ється в районі Куп’янська не лише для того, щоб відвернути ЗСУ від контрнаступу на півдні, вважає український журналіст та політичний аналітик Віталій Портников.

Він підкреслив: Харківська операція ЗСУ восени 2022 року зруйнувала стрункі плани Кремля мати ще один “субъект Российской Федерации”.

“Мова тут ішла не стільки про територію, скільки про територіальну одиницю. Адже якби контроль над цією частиною Харківської області не було б утрачено, росіяни могли б і тут – так, як вони це зробили у Херсонській і Запорізькій областях (у їх окупованих частинах), провести свій фейковий референдум. І тоді до Конституції РФ було б записано не тільки Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області України, а ще й Харківську. Звільнення Харківщини від ворога унеможливило проведення будь-яких, навіть фейкових голосувань мешканців щодо приєднання цих територій до РФ. І тепер у росіян є досить важлива мета – захопити хоча б частину Харківщини, щоб повторити тут те, що вже було зроблено в Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі. Тобто провести референдум і оголосити про анексію цієї території. У складі РФ має з’явитися ще один суб’єкт”, – пояснив Портников логіку ворога.

Вписуючи повністю не захоплені області України цілком до конституції РФ, Путін, з одного боку, створює умови для подальших мирних переговорів. На них він вимагатиме “визнання територіальних реалій” – тобто заявлятиме, що території, які є у російській конституції, РФ ніяк не може визнати українськими. З іншого боку, чинний президент РФ закладає ґрунт для нерозв’язного територіального конфлікту на довгі роки й після свого правління. Адже механізму вилучити території із переліку в конституції в Росії просто немає.

Так, Портников вважає, що відсутність певної військової логіки у витрачанні сил на захоплення шматка Харківщини під час контрнаступу ЗСУ на півдні компенсується у РФ політичною доцільністю.

“У цьому може не бути очевидної воєнної логіки. Хоча, звичайно, можна вважати, що це відволікання певних сил української армії для боїв саме на цьому – Куп’янському напрямку. Але є логіка політична. І це не просто логіка реваншу. Це логіка створення передумов для подальших політичних перемовин на російських умовах“, – пояснив аналітик.

Він підкреслив: “Наступ на Куп’янськ має очевидну логіку. Наступ на Куп’янськ – це бажання записати в Конституцію РФ два простих слова: “Харьковская область”. Саме тому мужність наших військових ламає ці амбітні та цинічні плани російського президента та його політичного і воєнного оточення”.