Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории

26 октября в Украине – День автомобилиста и дорожника, ночью страна перешла на зимнее время. В этот день 1905 года разорвали унию Швеция и Норвегия, став отдельными государствами. В 1939-м во Львове открылось заседание образованного советскими захватчиками так называемого Народного собрания Западной Украины. В 1955-м Австрия утвердила Декларацию о нейтралитете. В 1984-м в кинопрокат вышел культовый фильм «Терминатор». В 1999-м в Великобритании приняли Акт о Палате Лордов, которым отменили наследственное пэрство.

Праздники и памятные даты 26 октября

26 октября в Украине – День автомобилиста и дорожника (последнее воскресенье октября).

В последнее воскресенье октября Украина все еще переходит на зимнее время, несмотря на закон, принятый Верховной Радой еще летом прошлого года. Закон до сих пор не подписан президентом, поэтому продолжают действовать предыдущие нормы. В четыре часа утра нужно перевести стрелку часов на один час назад.

26 октября в мире – Праздник приятных неожиданностей, День свекрови и тещи (четвертое воскресенье октября), День интерсекс-людей, Всемирная ночь воя на Луну.

26 октября в истории

26 октября 1905 года разорвали унию Швеция и Норвегия. Подробнее.

26 октября 1939 года во Львове открылось заседание образованного советскими захватчиками так называемого Народного собрания Западной Украины.

К тому времени общим наступлением СССР и нацистской Германии уже было уничтожено Польское государство. Земли Польши разделили между захватчиками, которые 28 сентября 1939 года подписали «Немецко-советский договор о дружбе и границе». Большая часть этнических украинских земель, находившихся в составе Польши с 1920-х годов, была аннексирована советской властью. Но их вхождению в состав СССР хотели придать вид законности и «народной инициативы».

1 октября ЦК ВКП(б) издал постановление «По вопросам Западной Украины и Западной Белоруссии». Согласно этому документу, на аннексированных территориях созывали Народное собрание. Депутатов в него должны были выбирать местные жители. Но организацию и проведение собрания поручили армии захватчиков – в случае Украины всем занималось политуправление Украинского фронта. Следует отметить, что на самом деле к советской армии и идее объединения с советской Украиной, местные вначале относились в основном положительно. В первую очередь это было обусловлено антиукраинской политикой, которую почти два десятилетия внедряло польское правительство. Возможность избавиться от власти поляков восприняли с энтузиазмом. Несмотря на это, еще на этапе подготовки к «выборам» примененные тоталитарные методы советской агитации, продвижение конкретных кандидатов и запрет на других вызывали недовольство. Местами даже возникали вооруженные стычки между красноармейцами и подпольщиками ОУН. Частично избирателей на участки загоняли угрозами. Выборы были безальтернативными – то есть от каждого округа предлагался только один кандидат, голосовать можно было «за» или «против», но выбрать другого человека возможности не было. Конечно, в списках были только «проверенные люди». Наконец, 22 октября выборы состоялись. По официальной версии голосовали 92,83% избирателей и 90,93% из них отдали голоса за предлагаемых кандидатов. Для имитации демократичности в нескольких округах даже признали выборы недействительными из-за того, что кандидаты не набрали более половины голосов.

Избранные таким образом депутаты собрались во Львове 26 октября и в течение трех дней, до 28-го, участвовали в заседании Народного собрания. В зале, разумеется, присутствовали сотрудники НКВД, контролировавшие, чтобы голосование прошло «как надо». В ходе собрания приняли четыре декларации, ради которых все и организовали. А именно:

об установлении советской власти в Западной Украине;

о вхождении Западной Украины в состав СССР и воссоединении с УССР;

о конфискации помещичьих и монастырских земель;

о национализации банков и крупной промышленности.

Таким образом, советские захватчики якобы легитимизировали аннексию западноукраинских территорий.

26 октября 1955 года после того, как окончательно завершилась послевоенная оккупация Австрии, страна провозгласила нейтралитет. Он закреплен в конституции Австрии и действует по сей день: хотя страна входит в ЕС, она не является членом НАТО. Подробнее.

26 октября 1984 года в кинопрокат вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор». Подробнее.

26 октября 1999 года парламент Великобритании принял Акт о Палате Лордов. Он изменил 800-летнюю традицию наследования пэрами мест в верхней палате парламента. Подробнее.

Церковный праздник 26 октября

26 октября чтят память великомученика Димитрия Солунского. Подробнее.

Народные приметы

Если тучи красного цвета, то будут дожди.

Восход солнца в облаках предвещает на следующей неделе сильные морозы.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя ходить грязным и с немытыми волосами.

Нельзя устраивать беспорядок в ванной.

Нельзя откладывать дела на потом.