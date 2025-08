Сегодня 5 августа: какой праздник и день в истории

5 августа 1772 года произошел первый раздел Речи Посполитой. В 1844 году в Чугуеве родился украинский художник Илья Репин. В 1858-м завершили прокладку первого трансатлантического телеграфа. В 1940-м СССР аннексировал Латвию. В 1962-м нашли мертвой Мэрилин Монро. В 1967-м вышел первый альбом группы «Pink Floyd». В 2022-м учредили награду Президента Украины «За оборону Украины».

Праздники и памятные даты 5 августа

5 августа в мире – Международный день светофора.

Также сегодня: Всемирный день устриц, День нижнего белья, День свежего дыхания.

5 августа в истории

5 августа 1940 года СССР аннексировал Латвию. В эти же первые дни августа по аналогичной схеме Союз оккупировал и аннексировал еще две страны Балтии – Литву и Эстонию. Все три страны смогли вырваться из состава Российской Империи, когда та коллапсировала на фоне поражения в Первой мировой войне и государственного переворота с приходом к власти большевиков. Литва провозгласила независимость 16 февраля 1918 года. Эстония – 24 февраля 1918 года. Латвия – 18 ноября 1918 года. Конечно, провозглашения независимости было недостаточно, за нее пришлось воевать. Обескровленная войной на многие фронты советская армия все же оккупировала Украину и Беларусь, но не смогла «проглотить» еще и страны Балтии, тем более, что за них «вписались» победители Первой мировой войны (в первую очередь — Великобритания и Франция). Так что в 1920 году советская Россия официально признала независимость всех трех балтийских стран, отказавшись от претензий на их территории. Независимые страны вошли в Лигу Наций. Советский Союз еще и подписывал с ними очередные лживые договоры о «ненападении».

Когда ситуация в Европе начала обостряться накануне Второй мировой войны, правительства Латвии и Эстонии заключили летом 1939 года еще и договоры о ненападении с нацистской Германией. Впрочем, на этом этапе нападать на них Германия и не планировала. 23 августа 1939 года нацисты подписали с СССР пакт Молотова – Риббентропа, где в тайном протоколе Латвию и Эстонию отнесли к советской сфере влияния. Туда же попала Финляндия. А вот Литва по первоначальному «разделу мира» была в немецкой сфере интересов. После совместного вторжения СССР и нацистской Германии в Польшу Сталин предложил Гитлеру несколько скорректировать договоренности по сферам влияния в Балтии.

«28 сентября 1939 года Германия и Советский Союз, разделив Польшу, подписали соглашение о границе, включавшее второй секретный протокол, который передавал Литву Сталину в обмен на две польские провинции… Впоследствии Советский Союз также согласился компенсировать нацистской Германии 7 500 000 золотых долларов (или 31 500 000 рейхсмарок) за отказ Рейха от своих «претензий» на литовскую территорию, которой он изначально должен был владеть согласно соглашению от 28 сентября», — пишет англоязычная Википедия.

Параллельно с уничтожением независимой Польши и подписанием тайных протоколов с нацистами СССР нарушал границы балтийских стран в воздухе и на море, приближая военные корабли к эстонскому побережью и совершая разведывательные полеты над всеми странами Балтии. В конце концов Москва прямым текстом потребовала от правительств всех трех стран разрешить размещение своих военных баз на их территории. По сути это был ультиматум, и балтийские страны приняли его: соответствующий договор Эстония заключила 28 сентября 1939 года, Латвия – 5 октября, а Литва – 10 октября.

Конечно, об оккупации или аннексии и включении в состав СССР в документах речь не шла. Договоры предусматривали военное сотрудничество в случае нападения третьей стороны, поставки вооружений, создание советских военных и военно-морских баз на территории стран Балтии. Но отдельно прописали, что договор не будет затрагивать политическую и экономическую системы, а также суверенитет обеих сторон. Эти обязательства оказались столь же ничтожны, как и признание Россией независимости стран в 1920 году.

Аналогичным образом СССР пытался «решить вопрос» Финляндии – просто вынудив страну добровольно пустить к себе на территорию чужую (и очевидно недружественную) армию. Но финны отказались, что в конечном итоге привело к Зимней войне. Дав отпор российским оккупантам, Финляндия все же потеряла часть территорий, но сохранила суверенитет.

История стран Балтии разворачивалась по другому сценарию. Фиаско в Финляндии не остановило захватнические планы СССР. Отправной точкой для дальнейшей эскалации считается речь наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова 25 марта 1940 года (он произнес ее буквально через 10 дней после того, как СССР и Финляндия подписали мирное соглашение, завершившее Зимнюю войну). В речи, казалось бы, не звучали угрозы. Молотов заявил: «исполнение договоров (со странами Балтии — Ред.) продвигалось удовлетворительно и создало благоприятные условия для дальнейшего улучшения отношений между Советской Россией и этими государствами». На самом деле «улучшение отношений» — это был месседж о готовности советской власти еще глубже запустить свои щупальца. В дальнейшем были попытки расшатывать внутриполитическую ситуацию в балтийских странах, организация стачек, провокации с якобы похищением советских солдат в Вильнюсе и т.д. Очевидно, советская власть выжидала момент, когда всем потенциальным защитникам балтийских стран будет не до них. И этот момент настал, когда войска Британии и остатки французской армии спешно эвакуировались из Дюнкерка, а немцы захватили Париж.

Пока мир переживал эти события, 14 июня 1940 года СССР обвинил страны Балтии в заговоре против себя и выдвинул ультиматум: создать просоветские правительства. В тот же день началась полная военная блокада Эстонии (для чего советским союзникам нужно было только выйти из своих военных баз на территории страны — так же, как это сделали россияне в Крыму в 2014 году). На следующий день советская армия начала захват Литвы и атаковала латвийских пограничников. 16 июня балтийские правительства, понимая, что сопротивляться самостоятельно не смогут, приняли советский ультиматум. Войско захватчиков оккупировало страны, свободно занимая ключевые локации. Параллельно организовывали массовые марши и митинги якобы счастливых трудящихся, ожидавших оккупантов.

А 14-15 июля по идентичному сценарию во всех трех странах провели выборы. Волеизъявление, конечно, полностью сфальсифицировали. Тех, кто не хотел идти голосовать, зачисляли во «враги народа» и в дальнейшем репрессировали. «Победили» на «выборах», конечно, искусственно созданные просоветские партии. На первых же заседаниях созданные таким образом «народные сеймы» единогласно утвердили обращения к руководству СССР с просьбами о присоединении к Советскому Союзу. Исходя из особенностей формальных процедур, присоединили страны Балтии не одновременно: Литву 3 августа, Латвию – 5-го, а Эстонию – 6-го.

Церковный праздник 5 августа

Народные приметы 5 августа

Если 5 августа на рассвете ярко мерцают звезды, то через несколько дней начнутся дожди.

Какая погода 5 августа, таким будет и остаток месяца.

Если 5 августа гроза, то будет богатый урожай зерна.

Что нельзя делать 5 августа

Нельзя говорить во время работы в поле или на огороде.

Нельзя отказывать в помощи – ни людям, ни животным.