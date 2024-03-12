Сегодня 12 марта: какой праздник и день в истории

12 марта 1633 года польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси. В 1863-м родился ученый Владимир Вернадский. В 1913-м основали столицу Австралии город Канберра. В 1930-м Махатма Ганди отправился в Соляной поход. В 1940-м подписанием мирного соглашения закончилась советско-финская война. В 2003-м умерла украинская политик Ярослава Стецько (Анна-Евгения Музыка).

Праздники и памятные даты 12 марта

12 марта – второй день Масленицы, который называется «Заигрыш». Обычно в этот день украинцы устраивали смотрины, чтобы успеть посватать детей до начала Великого поста.

В мире: Всемирный день ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, День организации домашнего офиса.

12 марта в истории

12 марта 1633 года новоизбранный польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси. Подробнее.

12 марта 1863 года родился ученый Владимир Вернадский.

Он стал основателем геохимии, биогеохимии и радиогеологии. А также был философом и автором учения о ноосфере. В 1918-м Вернадский возглавил комиссию по разработке законопроекта об Академии наук в Украинской народной республике и был первым руководителем Академии наук. Стал основателем Национальной библиотеки Украинского государства в Киеве (сейчас — Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского). Владимир родился в Санкт-Петербурге, но значительная часть его жизни была связана с Украиной, в частности, с Харьковом. В Полтаве и в Харькове Вернадский провел детство. С 1873 года учился в Харьковской гимназии. А с 15 лет снова жил в Петербурге, где окончил физико-математический факультет местного университета. С началом Украинской революции 1917-1921 годов Владимир Вернадский переехал в Украину, где участвовал в развитии независимых научных институций. После оккупации Украины большевиками Вернадский некоторое время работал ректором Таврического университета в Симферополе, а затем вернулся в Петроград. В 1922-м присоединился к созданию Радиевого института, который возглавлял до 1939-го. С 1927-го и до смерти также был директором Биогеохимической лаборатории при Академии наук СССР. Умер в результате тяжелого инсульта 6 января 1945 года в Москве.

12 марта 1913 года основали столицу Австралии город Канберра. Подробнее.

12 марта 1930 года Махатма Ганди вместе с единомышленниками отправился в Соляной поход. Подробнее.

12 марта 1940 года подписанием Московского мирного соглашения закончилась советско-финская (или Зимняя) война.

Финны согласились начать переговоры с советским правительством после того, как была прорвана «линия Маннергейма», понимая, что масштабной поддержки от европейских союзников ждать не приходится. В тот момент Финляндия получала оружие от Великобритании и Франции, скандинавские страны помогали все больше морально, а не материально, а войск не давал никто. 5 марта правительство Финляндии решило принять условия, которые на тот момент ставило стране советское руководство. Делегация для ведения переговоров отправилась в Москву. По договору, заключенному 12 марта, Финляндия потеряла около десятой части территории, СССР захватил важный промышленный регион в долине реки Вуокса, а также второй по размерам город страны – Виипури (сейчас — Выборг). Абсолютное большинство этнических финнов, живших на этих территориях, покинули свои дома. Более 400 тысяч человек переселились на запад, на оставшиеся финскими территории.

Несмотря на территориальные потери, понесенные Финляндией, историки не склонны считать, что СССР в этой войне достиг тех целей, которые ставил перед собой. Целью была полная ликвидация государственности Финляндии и захват всех ее территорий. Однако грамотная оборона финнов не позволила СССР получить желаемое. Тех успехов, которых добились захватчики, достигали традиционным методом – не считались с количеством жертв. Если финны потеряли за время войны погибшими и пропавшими без вести более 25 тысяч солдат (по оценкам 2005 года – 25 904), СССР официально признал 48 475 погибших. Но российские историки в 1990-х и начале 2000-х годов, когда им еще можно было иногда говорить правду, называли цифры потерь от 126 875 до 167 976 погибших и пропавших без вести. Непрофессионализм командования советской армии, продемонстрированный в этой войне, в том числе сформировал у Гитлера и его штаба впечатление, что СССР не будет достойным противником для немецкой армии.

12 марта 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Кубой.

12 марта 2003 года умерла Ярослава Стецько (Анна-Евгения Музыка) – украинская политика и депутат Верховной Рады трех созывов. Подробнее.

Церковный праздник 12 марта

12 марта чтят память преподобного Феофана исповедника. Отец Феофана был родственником византийского императора Льва Исавра. После смерти отца мальчика взяли ко двору императора. Феофан вырос на попечении Исавра и стал сановником его преемника – Льва Хазара. Феофан женился, но, договорившись с невестой, сохранил целомудрие, потому что хотел стать монахом. Через некоторое время и Феофан, и его жена приняли монашеский постриг. Феофан закрылся в келье, переписывая книги. Впоследствии он основал монастырь и стал его игуменом. Во времена царствования императора Льва Армянина, когда святой был уже глубоким старцем, возникла ересь иконоборчества. Феофан твердо сопротивлялся иконоборчеству, за что его кинули в темницу, а основанный им монастырь сожгли. Пробыв в тюрьме 23 дня, преподобный исповедник скончался. Основанную им обитель впоследствии восстановили и туда перенесли его мощи.

Народные приметы

Если уже цветут пролески – пора пахать землю.

Если на вербе появились листики, то можно сеять ранние овощи и зелень.

Если день безоблачный и солнце сильно греет, то март будет теплым.

Что нельзя делать 12 марта

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя буйно вести себя в дороге: ругаться, петь и т.д.