Сьогодні 12 березня: яке свято та день в історії

12 березня 1633 року польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським та всієї Русі. У 1863-му народився вчений Володимир Вернадський. У 1913-му заснували столицю Австралії місто Канберра. У 1930-му Магатма Ґанді вирушив у Соляний похід. У 1940-му підписанням мирної угоди закінчилася радянсько-фінська війна. У 2003-му померла українська політикиня Ярослава Стецько (Ганна-Євгенія Музика).

Свята та пам’ятні дати 12 березня

12 березня – другий день Масляної, який називається “Заграші”. Зазвичай цього дня українці влаштовували оглядини, щоби встигнути посватати дітей до початку Великого посту.

У світі: Всесвітній день ананаса, Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, День організації домашнього офісу.

12 березня в історії

12 березня 1633 року новообраний польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським та всієї Русі. Детальніше.

12 березня 1863 року народився вчений Володимир Вернадський.

Він став засновником геохімії, біогеохімії та радіогеології. А також був філософом та автором вчення про ноосферу. У 1918-му Вернадський очолив комісію з розробки законопроєкту про Академію наук в Українській народній республіці та був першим очільником Академії наук. Став засновником Національної бібліотеки Української держави в Києві (зараз – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Володимир народився у Санкт-Петербурзі, але значна частина його життя була пов’язана з Україною, зокрема з Харковом. У Полтаві та Харкові Вернадський провів дитинство. З 1873 року навчався в Харківській гімназії. А з 15 років знову мешкав у Петербурзі, де закінчив фізико-математичний факультет місцевого університету. З початком Української революції 1917-1921 років Володимир Вернадський переїхав до України, де брав участь у розвитку незалежних наукових інституцій. Після окупації України більшовиками Вернадський якийсь час працював ректором Таврійського університету в Сімферополі, а потім повернувся до Петрограда. У 1922-му приєднався до створення Радієвого інституту, який очолював до 1939-го. З 1927-го та до смерті також був директором Біогеохімічної лабораторії при Академії наук СРСР. Помер у результаті важкого інсульту 6 січня 1945 року в Москві.

12 березня 1913 року заснували столицю Австралії місто Канберра. Детальніше.

12 березня 1930 року Магатма Ґанді разом з однодумцями вирушив до Соляного походу. Детальніше.

12 березня 1940 року підписанням Московської мирної угоди закінчилася радянсько-фінська (або Зимова) війна.

Фіни погодилися розпочати переговори з радянським урядом після того, як було прорвано “лінію Маннергейма”, розуміючи, що масштабної підтримки від європейських союзників чекати не доводиться. Тоді Фінляндія отримувала зброю від Великої Британії та Франції, скандинавські країни допомагали все більше морально, а не матеріально, а військ не давав ніхто. 5 березня уряд Фінляндії вирішив прийняти умови, які на той момент ставило країні радянське керівництво. Делегація для ведення переговорів вирушила до Москви. За договором, що був укладений 12 березня, Фінляндія втратила близько десятої частини території, СРСР захопив важливий промисловий регіон у долині річки Вуоксі, а також друге за розмірами місто країни Віїпурі (зараз Виборг). Абсолютна більшість етнічних фінів, які жили на цих територіях, залишили свої домівки. Понад 400 тисяч людей переселилися на захід, на фінські території, що залишилися.

Попри територіальні втрати, яких зазнала Фінляндія, історики не схильні вважати, що СРСР у цій війні досягнув тих цілей, які ставив перед собою. Метою була повна ліквідація державності Фінляндії та захоплення всіх її територій. Проте грамотна оборона фінів не дозволила СРСР отримати бажане. Ті успіхи, які здобули загарбники, досягали традиційним методом – не зважали на кількість жертв. Якщо фіни втратили за час війни загиблими та зниклими безвісти понад 25 тисяч солдатів (за оцінками 2005 року – 25 904), СРСР офіційно визнав 48 475 загиблих. Але російські історики у 1990-х та на початку 2000-х років, коли їм ще можна було іноді говорити правду, називали цифри втрат від 126 875 до 167 976 загиблих і зниклих безвісти. Непрофесіоналізм командування радянської армії, продемонстрований у цій війні, у тому числі сформував у Гітлера та його штабу враження, що СРСР не буде гідним супротивником для німецької армії.

12 березня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.

12 березня 2003 року померла Ярослава Стецько (Анна-Євгенія Музика) – українська політикиня та депутатка Верховної Ради трьох скликань. Детальніше.

Церковне свято 12 березня

12 березня вшановують пам’ять преподобного Феофана сповідника. Батько Феофана був родичем візантійського імператора Лева Ісавра. Після смерті батька хлопчика взяли до двору імператора. Феофан виріс під опікою Ісавра і став сановником його наступника – Лева Хазара. Феофан одружився, але, домовившись із нареченою, зберіг цнотливість, бо хотів стати ченцем. За деякий час і Феофан, і його дружина прийняли чернечий постриг. Феофан закрився в келії, переписуючи книги. Згодом він заснував монастир і став його ігуменом. За часів царювання імператора Лева Вірменина, коли святий був уже глибоким старцем, виникла єресь іконоборства. Феофан твердо чинив опір іконоборству, за що його кинули до в’язниці, а заснований ним монастир спалили. Пробувши у в’язниці 23 дні, преподобний сповідник помер. Засновану ним обитель згодом відновили та туди перенесли його мощі.

Народні прикмети

Якщо вже цвітуть проліски – настав час орати землю.

Якщо на вербі з’явилися листочки, то можна сіяти ранні овочі та зелень.

Якщо день безхмарний, і сонце сильно гріє, то березень буде теплим.

Що не можна робити 12 березня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна буйно поводитися в дорозі: лаятися, співати тощо.