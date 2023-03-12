Сьогодні 12 березня: яке свято та день в історії

12 березня за церковним календарем – пам’ять святителя Григорія Палами. У цей день заснована столиця Австралії Канберра, а Магатма Ґанді вирушив у Соляний похід.

Свята та пам’ятні дати 12 березня

12 березня державних та професійних свят в Україні не відзначають. Також немає значних світових подій.

12 березня в історії

12 березня 1633 року новообраний польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським та всієї Русі. Так він виконав свою “передвиборчу обіцянку” – на елекційному сеймі у 1632 році тоді ще претендент у королі Владислав пообіцяв віддати православним Київську митрополію, повернути всі її маєтки, монастирі та навіть львівське єпископство. Після обрання королем він виконав обіцянку та видав “Статті для заспокоєння руського народу”. Цим документом надав повну свободу переходу як з православ’я до унії, так і з унії до православ’я, а Київський митрополит мав, як і раніше, бути висвяченим Константинопольським патріархом. Після обрання Петра Могили митрополитом Владислав 12 березня 1633 затвердив його. А також королівською грамотою віддав митрополиту Києво-Софіївський собор, зберігши за ним і Києво-Печерську архімандрію.

Незабаром було й благословення патріарха Константинопольського. Митрополит Київський, Галицький та всієї Русі Петро Могила став першим, кого канонізували українські православні церкви всіх конфесій. Це сталося 1996 року. Він канонізований усіма 15 автокефальними церквами Вселенської церкви (тільки російська церква канонізувала його як місцевошанованого святого – через постійне бажання переписувати історію та називати митрополитами Русі московських призначенців).

12 березня 1913 року засновано столицю Австралії місто Канберра. Цього дня майбутньому місту, яке починали зводити з нуля, офіційно дали назву. Це зробила дружина генерал-губернатора Австралії Лорда Денмана. Церемонія заснування столиці відбулася на пагорбі Курраджонг, на якому згодом звели будівлю парламенту Австралії. Цікаво, що Канберру заснували, щоб не віддавати перевагу жодному з двох найбільших міст Австралії, які претендували на звання столиці: Сіднею чи Мельбурну. Дизайн майбутньої столиці обирали на спеціально організованому конкурсі. Його виграли архітектори Чикаго Уолтер та Меріон Гріффін.

12 березня 1930 року Магатма Ґанді разом з однодумцями вирушив у Соляний похід.

Це був один із його “коронних” ненасильницьких протестів. Він виступив проти соляної монополії, встановленої британськими колонізаторами. У дорогу завдовжки 390 км Ґанді вирушив із 78 прихильниками. А до місця призначення (селища Данді на березі Аравійського моря) дійшов уже в компанії 50 тисяч людей.

Похід Ґанді активно висвітлювали світові ЗМІ. За час, проведений у дорозі, лідер ненасильницького протесту став відомим не лише у Європі, а й у США. Діставшись берега моря 5 квітня, Ґанді дав інтерв’ю Associated Press, де відзначив політику невтручання уряду протягом усього його шляху. Він припустив, що британський уряд виявився чутливим до думки світової громадськості, яка б не визнала придушення ненасильницької акції непокори. “Залишається з’ясувати, чи потерпить уряд фактичне порушення незліченними людьми законів про сіль, яке буде із завтрашнього дня, як він терпить марш”, – додав Ґанді. А вже 6 квітня після молитви він підняв шматок солоного бруду і заявив: “Цим я зіпсую фундамент Британської імперії”. Після цього сам Ґанді та учасники його походу демонстративно порушили колоніальну соляну монополію. Тисячі людей випаровували сіль із морської води. Після цього вони рушили в похід далі, але в ніч з 4 на 5 травня лідера акції заарештували. Репресії розгорнулися також проти 80 тисяч індійців, які так чи інакше долучалися до походу. Однак своєї мети вони все одно досягли, зробивши потужний інформаційний посил на весь світ і започаткувавши подальшу масову непокору владі британців у Індії.

12 березня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.

12 березня 2003 року померла Ярослава Стецько (Анна-Євгенія Музика) – українська політикиня та депутатка Верховної Ради трьох скликань.

За часів СРСР вона жила в еміграції, не набуваючи іноземного громадянства, і була президенткою Антибільшовицького блоку народів (з 1986 р.), головою керівництва ОУН(б). 1992 року повернулася до України та очолила Конгрес українських націоналістів. Тричі обиралася до Верховної Ради (2-го, 3-го та 4-го скликань), де була найстаршою депутаткою та відкривала засідання новообраної Верховної Ради. Померла у мюнхенській лікарні 12 березня 2003 року у віці 82 років.

Церковне свято 12 березня

12 березня християни вшановують пам’ять святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Це перехідне святкування, яке завжди випадає на другу неділю Великого посту. Святитель Григорій народився 1296 року в Малій Азії. У 1336 році в скиті святого Сави зайнявся богословськими працями. Виступав проти брехні ченця Варлаама на Константинопольському соборі, де більшість підтримала Григорія. Але 1344 року патріарх Іван XIV Калека, який був прихильником вчення Варлаама, відлучив Григорія від церкви й ув’язнив. У 1347 році, після смерті Іоанна XIV, святителя звільнили та звели до сану архієпископа Фессалонітського. В одну з його поїздок до Константинополя візантійська галера потрапила до рук турків, і святителя протягом року продавали на невільницьких ринках у різних містах. Лише за три роки до смерті святий Григорій повернувся до Фессалоніків. Помер мирно 14 листопада 1359 року.

Народні прикмети

Якщо на вербі вже набубнявіли бруньки – урожай буде багатим.

Якщо з’явилися проліски, слід розпочинати польові роботи.

Що не можна робити 12 березня

Краще не вирушати в дорогу без потреби.