Сьогодні 6 липня: яке свято та день в історії

6 липня – День Військово-морських сил Збройних сил України та День працівників морського та річкового флоту. Цього дня 1415 року спалили на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса. У 1535-му стратили знаменитого англійського гуманіста Томаса Мора. У 1871-му у Єгипті офіційно відкрили гробницю, де містилися понад 50 мумій фараонів і членів їхніх родин. У 1885-му вперше випробували вакцину від сказу. У 1957-му познайомилися засновники “The Beatles” Джон Леннон і Пол Маккартні. У 2022-му армія РФ зруйнувала в Харкові будівлю педагогічного університету.

Свята та пам’ятні дати 6 липня

6 липня – День Військово-морських сил Збройних сил України та День працівників морського та річкового флоту (обидва відзначають у першу неділю липня).

У світі – Всесвітній день кардіолога.

Також сьогодні: Всесвітній день поцілунків, Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями, День віртуальних обіймів для віртуального асистента.

6 липня в історії

6 липня 1415 року на багатті спалили одного з перших популярних протестантів – чеха Яна Гуса. Він був римсько-католицьким священником, ректором Празького університету та реформатором церкви. У Чехії Гус – національний герой. Докладніше.

6 липня 1483 року в Англії коронували короля Річарда III – останнього з династії Йорків. Докладніше.

6 липня 1535 року в Англії стратили відомого гуманіста, автора суспільно-політичного трактату “Утопія” Томаса Мора. Мор досяг вершин кар’єри (посту лорда-канцлера) і впав у прірву під час правління одного й того ж короля – Генріха VIII. Докладніше.

6 липня 1871 року експедиція, яку спорядила влада Єгипту, прибула до виявленої місцевими жителями Фіванської гробниці (технічно відомої як TT320), що містила понад 50 мумій фараонів та членів їхніх сімей, а також похоронне спорядження. Серед похованих у цій гробниці – Рамзес II Великий, Аменхотеп I, фараони Тутмос I, II та III, Сеті I та інші. Щоб вчені змогли дослідити гробницю, її справжніх першовідкривачів катували – ті не хотіли повідомляти місце, звідки регулярно виносили на продаж історичні артефакти.

“Пізніше дослідження, проведене Гастоном Масперо, показало, що члени місцевої родини Абд ель-Рассул виявили TT320 ще в 1871 році, оскільки такі предмети, як канопи (ритуальні посудини – Ред.) та похоронні папіруси з цієї гробниці з’явилися на ринку старожитностей у Луксорі ще у 1874 році (повторна ідентифікація мумії Рамзеса I у 2003 році показує, що родина Абд ель-Рассул, можливо, насправді виявила TT320 ще у 1860-му). Наприклад, “Книга мертвих” Пінеджема II була придбана у 1876 році за 400 фунтів стерлінгів. Історія, яку розповів Ахмед Абд ель-Рассул, полягала в тому, що одна з його кіз впала в шахту, і коли він спустився в шахту, щоб дістати козу, він натрапив на цю гробницю. Озирнувшись, він виявив, що це не звичайна гробниця. Він побачив, що мумії, поховані в TT320, були королівськими. На це вказував головний убір у вигляді королівської кобри на деяких трунах. Місцева влада очікувала знайти кілька гробниць, що належать родині Геріхора. Коли на ринку антикваріату почали з’являтися предмети з їхніми іменами, місцева влада почала розслідувати ці предмети та змогла простежити їх аж до родини Абд ель-Рассула. Влада допитувала та катувала двох братів, поки один із них нарешті не повідомив місцеперебування гробниці, звідки були викрадені предмети. Представників влади негайно відправили до TT320, щоб забезпечити її безпеку”, – пише англомовна Вікіпедія.

Слідом за представниками влади на місце прибули і єгиптологи, які повелися досить непрофесійно: вирішили одразу вилучити весь вміст гробниці. При цьому початкове розташування предметів нормально не описали та не каталогізували. Попри це, відкриття все одно називають одним із найважливіших у дослідженні давньоєгипетської історії. Гробницю вважають одним із перших сховищ (місць, куди єгиптяни переносили мумії фараонів з їхніх первісних поховань, щоб уберегти від мародерів). На кожній труні були позначки, коли їх перемістили та перепоховали. Деякі мумії переміщали кілька разів, перш ніж вони опинилися у TT320. Знайдені мумії довго зберігали в Єгипетському музеї в Гізі, а у 2021 році під час “Золотого параду фараонів” перенесли до нового Національного музею єгипетської цивілізації в Каїрі.

6 липня 1885 року французький мікробіолог і хімік Луї Пастер вперше (й успішно) випробував вакцину проти сказу. Докладніше.

6 липня 1957 року познайомилися засновники гурту “The Beatles”, а також його провідні виконавці та автори пісень – Джон Леннон і Пол Маккартні. Докладніше.

6 липня 2022 року ракетним ударом армія РФ зруйнувала будівлю Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Загинув 40-річний сторож.

Церковне свято 6 липня

6 липня вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо цього дня пішов дощ, то ще протягом тижня погода буде сирою та похмурою.

Веселка 6 липня віщує хороший врожай ячменю.

Що не можна робити 6 липня

Не можна давати або брати гроші в борг в цей день.

Заборонено пити та їсти з посуду з тріщинами.