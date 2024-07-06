Сьогодні 6 липня: яке свято та день в історії

6 липня рік тому армія РФ зруйнувала в Харкові будівлю педагогічного університету. Цього дня 1415 року спалили на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса. У 1535-му стратили знаменитого англійського гуманіста Томаса Мора. У 1885-му вперше випробували вакцину від сказу. А у 1957-му познайомилися засновники “The Beatles” Джон Леннон і Пол Маккартні.

Свята та пам’ятні дати 6 липня

6 липня – Міжнародний день Дніпра (перша субота липня).

У світі: Всесвітній день кардіолога, Міжнародний день кооперативів (відзначають у першу суботу липня).

Також відзначають: Мусульманський Новий рік, День відвідування місцевих парків (перша субота липня), Всесвітній день поцілунків.

6 липня в історії

6 липня 1415 року на багатті спалили одного з перших популярних протестантів – чеха Яна Гуса. Він був римсько-католицьким священником, ректором Празького університету та реформатором церкви. У Чехії Гус – національний герой. Детальніше.

6 липня 1483 року в Англії коронували короля Річарда III – останнього з династії Йорків. Детальніше.

6 липня 1535 року в Англії стратили відомого гуманіста, автора суспільно-політичного трактату “Утопія” Томаса Мора. Мор досяг вершин кар’єри (посту лорда-канцлера) і впав у прірву під час правління одного й того ж короля – Генріха VIII. Детальніше.

6 липня 1885 року французький мікробіолог і хімік Луї Пастер вперше (й успішно) випробував вакцину проти сказу. Детальніше.

6 липня 1957 року познайомилися засновники гурту “The Beatles”, а також його провідні виконавці та автори пісень – Джон Леннон і Пол Маккартні. Детальніше.

6 липня 2022 року ракетним ударом армія РФ зруйнувала будівлю Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Загинув 40-річний сторож.

Церковне свято 6 липня

6 липня вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого. Він був ченцем-самітником, жив у печері посеред Єгипетської пустелі протягом 60 років. Мав дар чудотворення. З житія святого відомо, що коли він лежав на смертному одрі, учні, які оточували старця, побачили, що обличчя його засяяло. Вони спитали старця, який вмирав, що він бачить. Сисой відповів, що він бачить святих пророків і апостолів. А потім встиг сказати учням, що бачить самого Господа, і з цими словами помер.

Народні прикмети

Якщо цього дня пішов дощ, то ще протягом тижня погода буде сирою та похмурою.

Веселка 6 липня віщує хороший врожай ячменю.

Що не можна робити 6 липня

Не можна давати або брати гроші в борг в цей день.

Заборонено пити та їсти з посуду з тріщинами.