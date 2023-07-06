Сьогодні 6 липня: яке свято та день в історії

6 липня рік тому армія РФ зруйнувала в Харкові будівлю педагогічного університету. Цього дня 1415-го спалили на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса. У 1535-му стратили знаменитого англійського гуманіста Томаса Мора. У 1885-му вперше випробувана вакцина від сказу. А 1957-го познайомилися засновники “The Beatles” Джон Леннон і Пол Маккартні.

Свята та пам’ятні дати 6 липня

6 липня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Всесвітній день поцілунку та Всесвітній день кардіолога.

6 липня в історії

6 липня 1415 року на багатті спалили одного з перших популярних протестантів – чеха Яна Гуса. Він був римсько-католицьким священником, ректором Празького університету та реформатором церкви. У Чехії Гус – національний герой.

Сам реформатор багато в чому продовжував ідеї англійського теолога Джона Вікліфа (вчення якого в 1393 заборонили та визнали єретичним). Вікліф, серед іншого, критикував деякі католицькі практики та пропонував перекласти Біблію англійською мовою. Ян Гус, зокрема, виступав проти стягування плати за обряди та продаж церковних посад. Він вважав, що не можна сліпо підкорятися церкві, а слід думати самим. А також висловлювався за те, що влада, яка порушує заповіді, не може бути визнана владою від Бога. Свої проповіді Гус вимовляв у Вифлеємській каплиці, а також ділився ідеями з викладачами та студентами Празького університету.

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Першим, хто назвав Гуса єретиком, був празький архієпископ Збінек Ганезбурзький. Але через авторитет Гуса цей конфлікт склався не на користь архієпископа – той навіть був змушений залишити Прагу. Однак архієпископ відлучив Гуса від церкви, а надалі це рішення підтвердив Папа Римський Іоанн XXIII. Конфлікт Гуса з католицькою церквою посилився, коли він виступив проти оголошеного в 1412 Папою хрестового походу. Причиною виступу Гуса стала обіцянка Папи відпустити гріхи всім, хто приєднається до походу. Ян Гус виступив проти масового відпущення гріхів, а Папу назвав антихристом. Папа ж наказав упіймати єретика та судити. Але його розпорядження не виконали. Втім, відлучення Гуса від церкви змусило його залишити Прагу. Він жив неподалік і тим часом написав свій головний твір – “De ecclesia” (“Про церкву”).

Фатальним для Гуса стало рішення взяти участь у церковному соборі у місті Констанці. Там мали покінчити з єретичними вченнями та розколом у католицькій церкві (адже на той момент у Європі було троє пап — Григорій XII, Іван XXIII та Бенедикт XIII). Гус із собою мав охоронну грамоту від Римського короля Сигізмунда I Люксембурга. Священник вірив, що зможе взяти участь у теологічній дискусії. Але потрапив до церковного суду. Охоронна грамота не допомогла. Гуса звинуватили у восьми єресях проти церкви та ув’язнили в домініканському монастирі. У червні 1415 року розпочався суд над священником. Йому неодноразово пропонували зректися своїх переконань, але Гус послідовно не погоджувався. У результаті 6 липня суд визнав Гуса винним у поширенні вчення Джона Вікліфа. Книги авторства чеського священника вирішили спалити, а його самого передали світській владі. Міська рада Констанци того ж дня винесла рішення стратити Гуса через спалення. Звістка про спалення священника призвела до заворушень на чеських землях, які пізніше переросли в криваві гуситські війни.

6 липня 1483 року в Англії коронували короля Річарда III – останнього з династії Йорків.

Він був одним з учасників подій, що увійшли в історію як Війна Червоної та Білої троянди. Це одна з найсуперечливіших постатей англійської історії. Є багато версій того, як Річард зійшов на трон (зокрема, про вбивство ним брата та племінників). Найбільш поширена виглядає так. Ставши королем, брат Річарда Едуард IV зробив майбутнього наступника герцогом Глостерським. Річард вірно служив королю, отримав багато звань та володінь. Його підозрювали у вбивстві старшого брата герцога Кларенса. Коли ж помер король Едуард IV, на престол зійшов його син 12-річний Едуард V. Регентом при ньому намагалися зробити матір Єлизавету. Але англійські магнати чинили опір цьому і домоглися, щоб регентом зробили Річарда. Він склав присягу вірності Едуарду. Але згодом, з ініціативи єпископа Роберта Стіллінгтона, шлюб Едуарда IV та Єлизавети визнали недійсним, а всіх дітей – незаконно народженими. Тому Річард скинув племінника з престолу, і сам коронувався.

Він був талановитим правителем, але “королював” недовго. Уже 1485 року Генріх Тюдор, граф Річмонд, підняв проти Річарда III повстання. Генріх (колишній родич Ланкастерів) одружився з дочкою Едуарда IV (з Йорків), чим посилив свої сумнівні претензії на престол. Фіналом життя Річарда III стала битва з військом Генріха у Босворта. Там короля вбили в бою (він став останнім королем Англії, який воював особисто). На цьому урвалася чоловіча лінія Плантагенетів. На престол зійшов перший представник династії Тюдорів – Генріх VII.

6 липня 1535 року в Англії стратили відомого гуманіста, автора суспільно-політичного трактату “Утопія” Томаса Мора. Мор досяг вершин кар’єри (посту лорда-канцлера) і впав у прірву під час правління короля Генріха VIII.

Як і багато діячів тієї епохи, Томас Мор став жертвою відчайдушного бажання короля розлучитися з першою дружиною Катериною Арагонською й одружитися з Анною Болейн. Сера Томаса, до якого король мав велику повагу, Генріх призначив лордом-канцлером після того, як його попереднику, кардиналу Томасу Волсі, не вдалося домогтися розлучення для короля. Але Томас Мор був релігійною людиною та ідейним противником затіяної Генріхом реформи – створення Англіканської церкви. Він був переконаний у тому, що розлучити короля може лише Папа Римський (який постійно відмовляв у цьому). Конфлікт між королем і лордом-канцлером все посилювався. У результаті в 1532-му Мор пішов у відставку. Він також не був присутній на коронації Анни Болейн, розлютивши цим Генріха VIII.

Останнім рішенням, яке визначило долю Томаса Мора, стала відмова приймати придуману Генріхом та його першим радником Томасом Кромвелем та затверджену парламентом присягу. Вона містила два пункти: визнати законними дітей Генріха VIII та Анни Болейн; не визнавати якусь владу (як світську, і церковну), крім влади Тюдоров. Останнє твердження передбачало відмову визнавати владу Папи Римського, з чим Мор не міг погодитись. Він відмовився вимовити цю присягу. А вже 17 квітня 1535 року колишнього лорда-канцлера кинули до Тауера. Згодом його визнали винним у державній зраді. А 6 липня 1535 року обезголовили. Римо-католицька церква канонізувала Томаса Мора, 1935 року Папа Пій XI зарахував його до лику святих.

6 липня 1885 року французький мікробіолог і хімік Луї Пастер вперше (і успішно) випробував вакцину проти сказу.

Вакцину він створив того ж року спільно з Емілем Ру. А першим, кого врятували від смертельного захворювання, став 9-річний Жозеф Мейстер. Його вкусив скажений собака, і мати хлопчика сама звернулася до Пастера з проханням спробувати врятувати дитину. Лікування закінчилося успішно, Жозеф видужав. Наразі Всесвітній день боротьби проти сказу присвячений до дня смерті Луї Пастера.

6 липня 1957 року познайомилися засновники гурту “The Beatles”, а також його провідні виконавці та автори пісень – Джон Леннон та Пол Маккартні.

Того дня Джон у складі гурту “Quarrymen” виступав на урочистостях у церкві в Ліверпулі, а згодом – на танцях. Коли гурт вибудовував звук, колишній учасник колективу та друг музикантів Іван Воган познайомив Джона з товаришем із Ліверпульського інституту – 15-річним Полом Маккартні. Вони одразу “знайшли один одного”. Поспілкувавшись із Ленноном і почувши його виконання, Маккартні, за його спогадами, відразу дійшов висновку: “Він крутий”. Леннон своєю чергою був вражений тим, як легко Пол виконував композиції, які важко давали музикантам його гурту. Пізніше Леннон та Піт Шоттон вирішили, що хочуть покликати Маккартні до себе. Через два тижні Шоттон зустрів Пола та запропонував йому пограти з гуртом “Quarrymen”. Пол погодився.

6 липня 2022 року ракетним ударом армія РФ зруйнувала будівлю Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Загинув 40-річний сторож.

Церковне свято 6 липня

6 липня християни вшановують пам’ять мучениці Агрипини. Вона була римлянкою. Не побажала одружуватися, повністю присвятивши своє життя Богу. Під час гонінь на християн імператора Валеріана Агрипина постала перед судом, зізналася у вірі в Христа та була віддана на муки. Її били палицями так, що ламалися кістки. Потім закували в кайдани. Від нанесених травм мучениця померла. Близько XI століття мощі святої мучениці Агрипини перенесли до Константинополя.

Народні прикмети

Якщо 6 липня йде дощ, то через п’ять днів буде сонце.

Зоряне небо обіцяє багато грибів восени.

Якщо 6 липня гроза, то цього року не буде горіхів.

Що не можна робити 6 липня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна лаятися, особливо подружжю.

Краще не аналізувати свої сни.