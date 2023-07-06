Сегодня 6 июля: какой праздник и день в истории

6 июля год назад армия РФ разрушила в Харькове здание педагогического университета. В этот день 1415-го сожгли на костре лидера чешских протестантов Яна Гуса. В 1535 году казнили знаменитого английского гуманиста Томаса Мора. В 1885 году впервые испытана вакцина от бешенства. А в 1957-м познакомились основатели «The Beatles» Джон Леннон и Пол Маккартни.

Праздники и памятные даты 6 июля

6 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день поцелуя и Всемирный день кардиолога.

6 июля в истории

6 июля 1415 года на костре сожгли одного из первых популярных протестантов – чеха Яна Гуса. Он был римско-католическим священником, ректором Пражского университета и реформатором церкви. В Чехии Гус – национальный герой.

Сам реформатор во многом продолжал идеи английского теолога Джона Виклифа (учение которого в 1393 году запретили и признали еретическим). Виклиф, среди прочего, критиковал некоторые католические практики и предлагал перевести Библию на английский язык. Ян Гус, в частности, выступал против взимания платы за таинства и продажи церковных должностей. Он считал, что нельзя слепо подчиняться церкви, а нужно думать самим. А также высказывался за то, что власть, нарушающая заповеди, не может быть признана властью от Бога. Свои проповеди Гус произносил в Вифлеемской часовне, а также делился идеями с преподавателями и студентами Пражского университета.

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Первым, кто назвал Гуса еретиком, был пражский архиепископ Збинек Ганезбургский. Но ввиду авторитета Гуса этот конфликт сложился не в пользу архиепископа — тот даже был вынужден покинуть Прагу. Однако архиепископ отлучил Гуса от церкви, а в дальнейшем это решение подтвердил Папа Римский Иоанн XXIII. Конфликт Гуса с католической церковью усилился, когда он выступил против объявленного в 1412 году Папой крестового похода. Причиной выступления Гуса стало обещание Папы отпустить грехи всем, кто присоединится к походу. Ян Гус выступил против массового отпущения грехов, а Папу назвал антихристом. Папа же приказал поймать еретика и судить. Но его распоряжение не выполнили. Впрочем, отлучение Гуса от церкви заставило его покинуть Прагу. Он жил неподалеку и в это время написал свое главное произведение – «De ecclesia» («О церкви»).

Роковым для Гуса стало решение поучаствовать в церковном соборе в городе Констанц. Там должны были покончить с еретическими учениями и расколом в католической церкви (ведь на тот момент в Европе было трое пап — Григорий XII, Иоанн XXIII и Бенедикт XIII). У Гуса с собой была охранная грамота от Римского короля Сигизмунда I Люксембурга. Священник верил, что сможет принять участие в теологической дискуссии. Но попал на церковный суд. Охранная грамота не помогла. Гуса обвинили в восьми ересях против церкви и заключили в тюрьму в доминиканском монастыре. В июне 1415 года начался суд над священником. Ему неоднократно предлагали отречься от своих убеждений, но Гус последовательно не соглашался. В результате 6 июля суд признал Гуса виновным в распространении учения Джона Виклифа. Книги авторства чешского священника решили сжечь, а его самого передали светской власти. Городской совет Констанцы в тот же день вынес решение казнить Гуса через сожжение. Известие о сожжении священника привела к беспорядкам на чешских землях, которые позже переросли в кровавые гуситские войны.

6 июля 1483 года в Англии короновали короля Ричард III – последнего из династии Йорков.

Он был одним из участников событий, вошедших в историю как Война Алой и Белой розы. Это одна из самых противоречивых фигур английской истории. Есть много версий того, как Ричард взошел на трон (в частности, об убийстве им брата и племянников). Наиболее распространенная выглядит следующим образом. Став королем, брат Ричарда Эдуард IV сделал будущего преемника герцогом Глостерским. Ричард верно служил королю, получил много званий и владений. При этом его подозревали в убийстве старшего брата герцога Кларенса. Когда же умер король Эдуард IV, на трон взошел его сын 12-летний Эдуард V. Регентом при нем пытались сделать мать Елизавету. Но английские магнаты противились этому и добились, чтобы регентом сделали Ричарда. Он принял присягу верности Эдуарду. Но впоследствии, по инициативе епископа Роберта Стиллингтона, брак Эдуарда IV и Елизаветы признали недействительным, а всех детей — незаконно рожденными. Поэтому Ричард сверг племянника с престола, и сам короновался.

Он был талантливым правителем, но «королевал» недолго. Уже в 1485 году Генрих Тюдор, граф Ричмонд, поднял против Ричарда III восстание. Генрих (бывший родственником Ланкастеров) женился на дочери Эдуарда IV (из Йорков), чем усилил свои сомнительные претензии на престол. Финалом жизни Ричарда III стало сражение с войском Генриха у Босворта. Там короля убили в бою (он стал последним королем Англии, сражавшимся лично). На этом оборвалась мужская линия Плантагенетов. А на престол взошел первый представитель династии Тюдоров – Генрих VII.

6 июля 1535 года в Англии казнили известного гуманиста, автора общественно-политического трактата «Утопия» Томаса Мора. Мор достиг вершин карьеры (поста лорда-канцлера) и упал в бездну во время правления короля Генриха VIII.

Как и многие деятели той эпохи, Томас Мор стал жертвой отчаянного желания короля расстаться с первой женой Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Сэра Томаса, пользовавшегося у него большим уважением, король назначил лордом-канцлером после того, как его предшественнику, кардиналу Томасу Уолси, не удалось добиться развода для короля. Но Томас Мор был религиозным человеком и идейным противником затеянной Генрихом реформы – создания Англиканской церкви. Он был убежден в том, что развести короля может только Папа Римский (который постоянно отказывал в этом). Со временем конфликт между королем и лордом-канцлером все усугублялся. В результате в 1532 году Мор ушел в отставку. Он также не присутствовал на коронации Анны Болейн, разозлив этим Генриха VIII.

Последним решением, которое определило судьбу Томаса Мора, стал отказ принимать придуманную Генрихом и его первым советником Томасом Кромвелем и утвержденную парламентом присягу. Она содержала два пункта: признать законными детей Генриха VIII и Анны Болейн; не признавать какую-либо власть (как светскую, так и церковную), кроме власти Тюдоров. Последнее утверждение предполагало отказ признавать власть Папы Римского, с чем Мор не мог согласиться. Он отказался произнести эту присягу. А уже 17 апреля 1535 года бывшего лорда-канцлера кинули в Тауэр. Впоследствии его признали виновным в государственной измене. А 6 июля 1535 года обезглавили. Римско-католическая церковь канонизировала Томаса Мора, в 1935 году Папа Пий XI причислил его к лику святых.

6 июля 1885 года французский микробиолог и химик Луи Пастер впервые (и успешно) опробовал вакцину против бешенства.

Вакцину он создал в том же году совместно с Эмилем Ру. А первым, кого спасли от смертельной болезни, стал 9-летний Жозеф Мейстер. Его укусила бешеная собака, и мать мальчика сама обратилась к Пастеру с просьбой попытаться спасти ребенка. Лечение закончилось успешно, Жозеф поправился. Сейчас Всемирный день борьбы против бешенства приурочен ко дню смерти Луи Пастера.

6 июля 1957 года познакомились основатели группы «The Beatles», а также ее ведущие исполнители и авторы песен – Джон Леннон и Пол Маккартни.

В тот день Джон в составе группы «Quarrymen» выступал на торжествах в церкви в Ливерпуле, а впоследствии — на танцах. Когда группа выстраивала звук, бывший участник коллектива и друг музыкантов Иван Воган познакомил Джона с товарищем по Ливерпульскому институту – 15-летним Полом Маккартни. Они сразу «нашли друг друга». Пообщавшись с Ленноном и услышав его исполнение, Маккартни, по его воспоминаниям, сразу пришел к выводу: «Он крут». Леннон в свою очередь был поражен тем, как легко Пол исполнял композиции, которые тяжело давались музыкантам его группы. Позже Леннон и Пит Шоттон решили, что хотят позвать Маккартни к себе. Через две недели Шоттон встретил Пола и предложил ему поиграть с группой «Quarrymen». Пол согласился.

6 июля 2022 года ракетным ударом армия РФ разрушила здание Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Погиб 40-летний сторож.

Церковный праздник 6 июля

6 июля христиане чтят память мученицы Агриппины. Она была римлянкой. Не захотела выйти замуж, полностью посвятив свою жизнь Богу. Во время гонений на христиан императора Валериана Агриппина предстала перед судом, призналась в вере в Христа и была предана мучениям. Ее били палками так, что ломались кости. Затем заковали в кандалы. От нанесенных травм мученица скончалась. Около XI века мощи святой мученицы Агриппины перенесли в Константинополь.

Народные приметы

Если 6 июля идет дождь, то через пять дней будет солнце.

Звездное небо сулит много грибов осенью.

Если 6 июля будет гроза, то в этом году не будет орехов.

Что нельзя делать 6 июля

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ругаться, особенно супругам.

Лучше не анализировать свои сны.