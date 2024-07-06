Сегодня 6 июля: какой праздник и день в истории

6 июля год назад армия РФ разрушила в Харькове здание педагогического университета. В этот день 1415 года сожгли на костре лидера чешских протестантов Яна Гуса. В 1535-м казнили знаменитого английского гуманиста Томаса Мора. В 1885-м впервые испытали вакцину от бешенства. А в 1957-м познакомились основатели «The Beatles» Джон Леннон и Пол Маккартни.

Праздники и памятные даты 6 июля

6 июля – Международный день Днепра (первая суббота июля).

В мире: Всемирный день кардиолога, Международный день кооперативов (отмечают в первую субботу июля).

Также отмечают: Мусульманский Новый год, День посещения местных парков (первая суббота июля), Всемирный день поцелуев.

6 июля в истории

6 июля 1415 года на костре сожгли одного из первых популярных протестантов – чеха Яна Гуса. Он был римско-католическим священником, ректором Пражского университета и реформатором церкви. В Чехии Гус – национальный герой. Подробнее.

6 июля 1483 года в Англии короновали короля Ричарда III – последнего из династии Йорков. Подробнее.

6 июля 1535 года в Англии казнили известного гуманиста, автора общественно-политического трактата «Утопия» Томаса Мора. Мор достиг вершин карьеры (поста лорда-канцлера) и рухнул в пропасть во время правления одного и того же короля — Генриха VIII. Подробнее.

6 июля 1885 года французский микробиолог и химик Луи Пастер впервые (и успешно) опробовал вакцину против бешенства. Подробнее.

6 июля 1957 года познакомились основатели группы The Beatles, а также ее ведущие исполнители и авторы песен – Джон Леннон и Пол Маккартни. Подробнее.

6 июля 2022 года ракетным ударом армия РФ разрушила здание Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Погиб 40-летний сторож.

Церковный праздник 6 июля

6 июля чтят память преподобного Сысоя Великого. Он был монахом-отшельником, жил в пещере посреди Египетской пустыни в течение 60 лет. Имел дар чудотворения. Из жития святого известно, что когда он лежал на смертном одре, ученики, окружавшие старца, увидели, что лицо его засияло. Они спросили умирающего, что он видит. Сысой ответил, что видит святых пророков и апостолов. А потом успел сказать ученикам, что видит самого Господа, и с этими словами умер.

Народные приметы

Если в этот день пошел дождь, то в течение недели погода будет сырой и пасмурной.

Радуга 6 июля предвещает хороший урожай ячменя.

Что нельзя делать 6 июля

Нельзя давать или брать деньги взаймы в этот день.

Запрещается пить и есть из посуды с трещинами.