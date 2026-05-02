Сьогодні 2 травня 2026: яке свято та день в історії

2 травня 1250 року вбили останнього султана Єгипту з династії Аюбідів – Туран-шаха. 1670 року зареєстрували одну з найстаріших корпорацій світу. У 1848-му створили першу легальну українську політичну організацію. У 1863-му смертельне поранення отримав один із найвідоміших генералів Громадянської війни в США – Томас “Стоунвол” Джексон. У 1945-му капітулював гарнізон Берліна й таємниче зник Мартін Борман. У 1986-му київське “Динамо” вдруге в історії здобуло Кубок володарів кубків. У 2011-му вбили Усаму бен Ладена. У 2014-му сталося протистояння в Одесі, в якому загинули 48 людей. А у 2023-му Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ.

Свята та пам’ятні дати 2 травня

У світі – День немовляти та Міжнародний день поінформованості про цингу.

Перша субота травня – це День поширення інформації про дитячий інсульт, Всесвітній день анкілозуючого спондиліту, Міжнародний день безпілотника, Всесвітній день скрапбукінгу, День безплатних коміксів, Всесвітній день лабіринту, День пілатесу, День вуличного музиканта та Всесвітній день голого садівника.

Також сьогодні: Міжнародний день Гаррі Поттера, Всесвітній день тунця, День тхора.

2 травня в історії

2 травня 1250 року вбили останнього султана Єгипту з династії Аюбідів – Туран-шаха. Це зробили мамелюки, влада яких у країні постійно зростала ще зі смерті Саладіна. Туран-шах не мав особливої ​​довіри свого батька Ас-Саліх Аюба. Він був останнім сильним правителем династії Єгипту. Сина правитель вислав якомога далі, щоб той не ліз у політику. Коли ж Ас-Саліх помер, за вигнанцем прибув один із командирів мамелюків (елітних єгипетських воїнів). Урочистий в’їзд нового султана до Єгипту відбувся на початку січня 1250 року. Однак, повернувшись, він одразу почав “перекроювати” структуру влади в країні – прибирав мамелюків-Бахрітів, вірних його батькові, та призначав своїх людей, зокрема рабів іншого походження. Загалом було очевидно, що Туран-шах хоче оточити себе “новою елітою”, а стару, батьківську, відсунути якнайдалі від керівництва країною та своєї персони.

“Розповіді про Туран-шаха надані істориками періоду мамелюків – не обов’язково можна покладатися на них. Але, за їхніми словами, він був неврівноваженим, з низьким рівнем інтелекту та мав нервові посмикування. Одного разу він рубав верхівки свічок, кричачи: “Ось як я розберуся з мамелюками Бахрі!”, – пише англомовна Вікіпедія.

Попри такі характеристики Туран-шаха, на часи його нетривалого правління припав значний військовий успіх: єгипетські війська розбили європейських загарбників – учасників Сьомого хрестового походу – у битві при Фаріскурі 6 квітня 1250 року. Короля Франції Людовика IX взяли в полон, а сам похід хрестоносців на цьому завершився. Командував єгипетською армією у тому бою мамелюк Бейбарс. За даними ряду джерел, саме він згодом і очолив заколот проти султана.

Мамелюки-Бахріти замислили вбивство імператора. Його докладно описав історик хрестоносців Жан де Жуанвіль. Позбутися Туран-шаха вбивцям вдалося не з першої спроби. На нього напали після бенкету та поранили. Але Туран-шах зміг втекти та зачинитися у вежі біля річки Ніл. Але вежу підпалили. Рятуючись від вогню, він залишив будівлю та тікав до річки. Дорогою в султана поцілили списом – і він, поранений, так і кинувся в річку. Переслідувачі добивали його стрілами, хоча султан благав залишити йому життя та обіцяв зректися престолу. Зрештою у воду увійшов сам організатор заколоту Бейбарс і зарубав Туран-шаха на смерть. На престол звели вдову попереднього султана Ас-Саліх Аюба Шаджар ад-Дурр. Ще один лідер мамелюків Айбек став її чоловіком – і в результаті одержав реальну владу в країні. В історію він увійшов як Айбек Єгипетський. З того моменту влада в країні перейшла до мамелюків. Що ж до Бейбарса, він недовго був “на других ролях”. Після низки заколотів, вбивств і державних переворотів у 1260 році він став султаном та урочисто вступив до Каїру.

2 травня 1670 року зареєстрували одну з найстаріших корпорацій світу та найстарішу в Північній Америці – “Компанію Гудзонової затоки” (HBC або Hudson’s Bay). Докладніше.

2 травня 1848 року на Галичині створили першу легальну українську політичну організацію – Головну Руську Раду (ГРР). Докладніше.

2 травня 1863 року через трагічну помилку власних побратимів смертельне поранення отримав один із найвідоміших генералів часів Громадянської війни в США Томас Джонатан Джексон. Він більше відомий за прізвиськом – “Стоунвол” – “Кам’яна Стіна”. Докладніше.

2 травня 1945 року таємниче зник один із найближчих соратників Гітлера Мартін Борман. Докладніше.

2 травня 1986 року київське “Динамо” вдруге у своїй історії вибороло Кубок володарів кубків. Під час матчу у французькому Ліоні кияни обіграли мадридське “Атлетіко” з рахунком 3:0. Голами цього дня відзначилися Олександр Заваров, Олег Блохін та Вадим Євтушенко. Докладніше.

2 травня 2011 року внаслідок спецоперації США вбили “терориста №1” Усаму бен Ладена. Докладніше.

2 травня 2014 року відбулося протистояння в Одесі між учасниками патріотичного маршу ультрас “Металіста” та “Чорноморця” та проросійськими активістами місцевого Антимайдану (відомого як “Куликове поле”). Цього дня загинуло 48 людей. Докладніше.

2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ та засудила його основи та практики як тоталітарні та людиноненависницькі. Докладніше.

Церковне свято 2 травня

2 травня вшановують пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Докладніше.

Народні прикмети 2 травня

Якщо день безхмарний і безвітряний, то влітку буде гарна погода.

Якщо хмари швидко рухаються – до сухого травня.

Якщо ви вдень побачили їжака, чекайте на дощі та вологу погоду.

Дощ 2 травня віщує сонячний і жаркий червень.

Що не можна робити 2 травня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сваритися.

Не можна байдикувати.