Сегодня 2 мая 2026: какой праздник и день в истории

2 мая 1250 года убили последнего султана Египта из династии Айюбидов – Туран-шаха. У 1670-м зарегистрировали одну из старейших корпораций мира. В 1848-м создали первую легальную украинскую политическую организацию. В 1863-м смертельное ранение получил один из известнейших генералов Гражданской войны в США – Томас «Стоунвол» Джексон. В 1945-м капитулировал гарнизон Берлина и таинственно исчез Мартин Борман. В 1986-м киевское «Динамо» во второй раз в истории завоевало Кубок обладателей кубков. В 2011-м убили Усаму бен Ладена. В 2014-м произошло противостояние в Одессе, в котором погибли 48 человек. А в 2023-м Украина официально признала рашизм государственной идеологией РФ.

Праздники и памятные даты 2 мая

В мире – День младенца и Международный день осведомленности о цинге.

Первая суббота мая – это День распространения информации о детском инсульте, Всемирный день анкилозирующего спондилита, Международный день беспилотника, Всемирный день скрапбукинга, День бесплатных комиксов, Всемирный день лабиринта, День пилатеса, День уличного музыканта и Всемирный день голого садовника.

Также сегодня: Международный день Гарри Поттера, Всемирный день тунца, День хорька.

2 мая в истории

2 мая 1250 года убили последнего султана Египта из династии Айюбидов – Туран-шаха. Это сделали мамлюки, власть которых в стране постоянно росла еще с момента смерти Саладина. Туран-шах не пользовался особым доверием своего отца Ас-Салих Айюба. Он был последним сильным правителем династии в Египте. Сына правитель выслал подальше, чтобы тот не лез в политику. Когда же Ас-Салих умер, за изгнанником прибыл один из командиров мамлюков (элитных египетских воинов). Торжественный въезд нового султана в Египет состоялся в начале января 1250 года. Однако, вернувшись, он сразу начал «перекраивать» структуру власти в стране – убирал мамлюков-Бахритов, верных его отцу, и назначал своих людей, в частности, рабов иного происхождения. В общем было очевидно, что Туран-шах хочет окружить себя «новой элитой», а старую, отцовскую, отодвинуть как можно дальше от руководства страной и своей персоны.

«Рассказы о Туран-шахе приведены историками периода мамлюков – не обязательно стоит полагаться на них. Но, по их словам, он был неуравновешенным, с низким уровнем интеллекта и имел нервные подергивания. Однажды он рубил верхушки свечей, крича: «Вот как я разберусь с мамлюками Бахри!» – пишет англоязычная Википедия.

Несмотря на такие характеристики Туран-шаха, на времена его непродолжительного правления пришелся значительный военный успех: египетские войска разбили европейских захватчиков – участников Седьмого крестового похода – в битве при Фарискуре 6 апреля 1250 года. Короля Франции Людовика IX взяли в плен, а сам поход крестоносцев на этом и завершился. Командовал египетской армией в том бою мамлюк Бейбарс. По данным ряда источников, именно он впоследствии и возглавил мятеж против султана.

Мамлюки-Бахриты затеяли убийство правителя. Его подробно описал историк крестоносцев Жан де Жуанвиль. Избавиться от Туран-шаха убийцам удалось не с первой попытки. На него напали после пира и ранили. Но Туран-шах смог сбежать и закрыться в башне у реки Нил. Но башню подожгли. Спасаясь от огня, он покинул здание и убегал к реке. По пути в султана попали копьем – и он, раненый, так и бросился в реку. Преследователи добивали его стрелами, хотя султан умолял оставить ему жизнь и обещал отречься от престола. В конце концов в воду вошел сам организатор мятежа Бейбарс и зарубил Туран-шаха насмерть. На престол возвели вдову предыдущего султана Ас-Салих Айюба Шаджар ад-Дурр. Еще один лидер мамлюков Айбек стал ее мужем – и в результате получил реальную власть в стране. В историю он вошел как Айбек Египетский. С того момента власть в стране перешла к мамлюкам. Что касается Бейбарса, то он недолго был «на вторых ролях». После ряда мятежей, убийств и государственных переворотов в 1260 году он стал султаном и торжественно вступил в Каир.

2 мая 1670 года зарегистрировали одну из старейших корпораций мира и старейшую в Северной Америке – «Компанию Гудзонова залива» (HBC или Hudson’s Bay). Подробнее.

2 мая 1848 года на Галичине создали первую легальную украинскую политическую организацию – Головну Руську Раду (ГРР). Подробнее.

2 мая 1863 года из-за трагической ошибки собственных побратимов смертельное ранение получил один из известнейших генералов времен Гражданской войны в США Томас Джонатан Джексон. Он больше известен по прозвищу — «Стоунволл» — «Каменная Стена». Подробнее.

2 мая 1945 года капитулировал гарнизон Берлина. Приказ о капитуляции подписал командующий обороной Гельмут Вейдлинг, которого на этот пост незадолго до своего самоубийства назначил Адольф Гитлер. Подробнее.

2 мая 1945 года таинственно исчез один из ближайших соратников Гитлера Мартин Борман. Подробнее.

2 мая 1986 года киевское «Динамо» во второй раз в своей истории завоевало Кубок обладателей кубков. Подробнее.

2 мая 2011 года в результате спецоперации США убили «террориста №1» Усаму бен Ладена. Подробнее.

2 мая 2014 года произошло противостояние в Одессе между участниками патриотического марша ультрас «Металлиста» и «Черноморца» и пророссийскими активистами местного Антимайдана (известного как «Куликово поле»). В этот день погибли 48 человек. Подробнее.

2 мая 2023 года Украина официально признала рашизм государственной идеологией РФ и осудила его основы и практики как тоталитарные и человеконенавистнические. Подробнее.

Церковный праздник 2 мая

2 мая чтят память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Подробнее.

Народные приметы 2 мая

Если день безоблачный и безветренный, то летом будет хорошая погода.

Если облака быстро двигаются – к сухому маю.

Если вы днем увидели ежа, ждите дождя и влажную погоду.

Дождь 2 мая предвещает солнечный и жаркий июнь.

Что нельзя делать 2 мая

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться.

Нельзя бездельничать.