Сегодня 2 мая: какой праздник и день в истории

2 мая 1670 года зарегистрировали одну из старейших корпораций мира. В 1848-м создали первую легальную украинскую политическую организацию. В 1863-м смертельное ранение получил один из известнейших генералов Гражданской войны в США – Томас «Стоунволл» Джексон. В 1945-м капитулировал гарнизон Берлина и таинственно исчез Мартин Борман. В 1986-м киевское «Динамо» во второй раз в истории завоевало Кубок обладателей кубков. В 2011-м убили Усаму бен Ладена. В 2014-м произошло противостояние в Одессе, в котором погибли 48 человек. А в 2023-м Украина официально признала рашизм государственной идеологией РФ.

Праздники и памятные даты 2 мая

2 мая в мире – День младенца и Международный день осведомленности о цинге.

Также сегодня: Международный день Гарри Поттера, Всемирный день тунца, Международный день тубы.

2 мая в истории

2 мая 1670 года зарегистрировали одну из старейших корпораций мира и старейшую в Северной Америке – «Компанию Гудзонова залива» (HBC или Hudson’s Bay). Сейчас это канадская холдинговая компания универмагов. Она является владельцем сети универмагов «Hudson’s Bay» и владеет или управляет примерно 3,7 млн ​​квадратных метров недвижимости, которые сдает в аренду. Что касается момента основания, то тогда HBC получила от английского короля монопольное право на торговлю в колонии — Канаде.

«После регистрации английской королевской хартией в 1670 году компании было предоставлено право «исключительной торговли и коммерции» на обширной территории (известной как Земля Руперта), охватывающей значительную часть бассейна Гудзонова залива. Это право фактически дало компании коммерческую монополию на эту территорию. HBC функционировала как фактическое правительство на Земле Руперта почти 200 лет, пока не отказалась от контроля над землей в пользу Канады в 1869 году. На пике своего развития компания контролировала торговлю мехом в большей части Северной Америки, контролируемой Англией, а позже Великобританией. К середине XIX века компания превратилась в торговый бизнес, продающий широкий ассортимент продукции — от меха до изысканных товаров для дома — в небольшом количестве магазинов по всей Канаде. Эти магазины были первым шагом к универмагам, которыми компания владеет сегодня. Универмаги непрерывно работают уже 144 года, включая расширение на международном уровне путем приобретений», — пишет о старинной корпорации англоязычная Википедия.

В память о колониальных временах должность главы компании до сих пор называется «governor» – «губернатор».

2 мая 1848 года на Галичине создали первую легальную украинскую политическую организацию – Головну Руську Раду (ГРР). Подробнее.

2 мая 1863 года из-за трагической ошибки собственных побратимов смертельное ранение получил один из известнейших генералов времен Гражданской войны в США Томас Джонатан Джексон. Он больше известен по прозвищу — «Стоунволл» — «Каменная Стена». Подробнее.

2 мая 1945 года капитулировал гарнизон Берлина. Приказ о капитуляции подписал командующий обороной Гельмут Вейдлинг, которого на этот пост незадолго до своего самоубийства назначил Адольф Гитлер. Подробнее.

2 мая 1945 года таинственно исчез один из ближайших соратников Гитлера Мартин Борман. Подробнее.

2 мая 1986 года киевское «Динамо» во второй раз в своей истории завоевало Кубок обладателей кубков. Подробнее.

2 мая 2011 года в результате спецоперации США убили «террориста №1» Усаму бен Ладена. Подробнее.

2 мая 2014 года произошло противостояние в Одессе между участниками патриотического марша ультрас «Металлиста» и «Черноморца» и пророссийскими активистами местного Антимайдана (известного как «Куликово поле»). В этот день погибли 48 человек. Подробнее.

2 мая 2023 года Украина официально признала рашизм государственной идеологией РФ и осудила его основы и практики как тоталитарные и человеконенавистнические. Подробнее.

Церковный праздник 2 мая

2 мая чтят память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Подробнее.

Народные приметы 2 мая

Если день безоблачный и безветренный, то летом будет хорошая погода.

Если облака быстро двигаются – к сухому маю.

Если вы днем увидели ежа, ждите дождя и влажную погоду.

Дождь 2 мая предвещает солнечный и жаркий июнь.

Что нельзя делать 2 мая

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться.

Нельзя бездельничать.