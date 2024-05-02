Сегодня 2 мая: какой праздник и день в истории

2 мая 1848 года создали первую легальную украинскую политическую организацию. В 1863-м смертельное ранение получил один из известнейших генералов Гражданской войны в США – Томас «Стоунволл» Джексон. В 1945-м капитулировал гарнизон Берлина и таинственно исчез Мартин Борман. В 1986-м киевское «Динамо» во второй раз в истории завоевало Кубок обладателей кубков. В 2011-м убили Усаму бен Ладена. В 2014-м произошло противостояние в Одессе, в котором погибли 48 человек. А в 2023-м Украина официально признала рашизм государственной идеологией РФ.

Праздники и памятные даты 2 мая

В мире – День младенца, Международный день осведомленности о цинге.

Также отмечают: Международный день Гарри Поттера, День хорька, Всемирный день тунца, Всемирный день скрапбукинга, Всемирный день паролей.

2 мая в истории

2 мая 1848 года на Галичине создали первую легальную украинскую политическую организацию – Головну Руську Раду (ГРР). Подробнее.

2 мая 1863 года из-за трагической ошибки собственных побратимов смертельное ранение получил один из известнейших генералов времен Гражданской войны в США Томас Джонатан Джексон. Он больше известен по прозвищу — «Стоунволл» — «Каменная Стена».

Джексон воевал на стороне Юга – то есть Конфедерации. До начала гражданской войны успел поучаствовать в войне с Мексикой и преподавал в военном институте Вирджинии. Когда его родной штат Вирджиния отделился от США и начались сражения Гражданской войны, Джексон присоединился к армии Конфедерации. Причем отличился сразу – уже в июле 1861-го, в битве при Булл-Ране, где и заработал свое прозвище. «Каменной стеной» Джексона прозвал другой генерал Конфедерации – Бернард Эллиот Би Младший. В этой битве его войска отступали. Генерал со своими подчиненными добрался до соседней высоты, которую держала бригада Джексона. Там, обращаясь к военным собственной бригады, он сказал фразу, которую передавали по-разному. Одна из самых распространенных версий: «Там Джексон стоит как каменная стена. Давайте умрем здесь, и тогда мы победим. Идите за мной!» Би действительно погиб в тот день, получив осколочное ранение во время одной из контратак. Бригада генерала Джексона, которую в дальнейшем называли исключительно «Бригада Стоунволла», в той битве остановила штурм войск Севера и понесла большие потери, чем любая другая бригада армии Юга в этом сражении. Сам Джексон после битвы получил звание генерал-майора и прозвище «Каменная стена», которое было с ним во время войны. Впоследствии он играл выдающуюся роль почти во всех военных боях на восточном театре Гражданской войны. А военные историки США называют его одним из самых талантливых тактических командиров в истории США.

Погиб Джексон не в бою. Его убили свои же, когда генерал возвращался в лагерь. Это случилось на локации, где происходил бой при Чанселорсвилле (или «Битва в захолустье»). Стражи 18-го пехотного полка Северной Каролины приняли группу, в которой ехал генерал, за кавалерийские силы противника. Они выкрикнули: «Стой, кто идет?» В ответ раздались разноголосые возгласы штаба Джексона. И часовые, не поняв, что им кричали, начали стрелять. Во время этой перестрелки между своими в генерала попали три пули: две в левую руку и одна — в правую. Погибли несколько человек из его штаба. Самого Джексона все-таки эвакуировали, ему ампутировали левую руку. Но он был настолько ослаблен от ран и потери крови, что через восемь дней умер от осложнений в виде воспаления легких. Другой знаменитый генерал Юга (а в дальнейшем главнокомандующий всеми силами Конфедерации) Роберт Ли, узнав о ранении Джексона, написал ему: «Если бы я мог управлять событиями, я бы выбрал для блага страны остаться инвалидом вместо вас». Последними словами генерала Джексона было: «Давайте переплывем реку и отдохнем в тени деревьев». Они дали вдохновение Эрнесту Хемингуэю для названия одного из его романов – «За рекой, в тени деревьев».

2 мая 1945 года капитулировал гарнизон Берлина. Приказ о капитуляции подписал командующий обороной Гельмут Вейдлинг, которого на этот пост незадолго до своего самоубийства назначил Адольф Гитлер. Подробнее.

2 мая 1945 года таинственно исчез один из ближайших соратников Гитлера Мартин Борман. Подробнее.

2 мая 1986 года киевское «Динамо» во второй раз в своей истории завоевало Кубок обладателей кубков. Во время матча во французском Лионе киевляне обыграли мадридское «Атлетико» со счетом 3:0. Голами в этот день отличились Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко. Подробнее.

2 мая 2011 года в результате спецоперации США убили «террориста №1» Усаму бен Ладена. Подробнее.

2 мая 2014 года произошло противостояние в Одессе между участниками патриотического марша ультрас «Металлиста» и «Черноморца» и пророссийскими активистами местного Антимайдана (известного как «Куликово поле»). В этот день погибли 48 человек. Подробнее.

2 мая 2023 года Украина официально признала рашизм государственной идеологией РФ и осудила его основы и практики как тоталитарные и человеконенавистнические. Проект постановления ВР поддержал 281 народный депутат.

“Признаками рашизма являются милитаризм, культ личности главы и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание РФ путем насильственного угнетения или отрицания существования других народов, навязывание другим народам русского языка и культуры, пропаганда идей русского мира, систематическое нарушение норм и принципов международного права, суверенных прав других государств, их территориальной целостности и международно признанных границ и т.д.”, — дали определение в публикации на сайте Верховной Рады Украины.

Церковный праздник 2 мая

2 мая – Великий четверг, Воспоминание Тайной вечери. В этот день чтят память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Святитель Афанасий вырос в христианской семье и с детства проявлял способности к церковному служению. Юношу приметил патриарх Александр и пригласил его в клир, сначала чтецом, а затем рукоположил в сан диакона. В дальнейшем Афанасий сопровождал Александра и вместе с ним выступал против лжи ариан. После смерти патриарха Афанасия избрали его преемником на Александрийскую кафедру – в возрасте 28 лет его рукоположили в сан епископа и поставили во главе Александрийской церкви. В этой должности святитель пробыл 47 лет, из которых более 20 провел в изгнании из-за противостояния с арианами. Когда Юлиан Отступник начал гонения на христиан, первым в его списке был именно Афанасий. Юлиан намеревался убить епископа, но сам погиб раньше, смертельно раненный стрелой. После смерти Юлиана святитель Афанасий руководил Александрийской церковью еще семь лет и умер в 373 году, в возрасте 76 лет.

Народные приметы 2 мая

Если день безоблачный и безветренный, то летом будет хорошая погода.

Если облака быстро двигаются – к сухому маю.

Если вы днем увидели ежа, ждите дождя и влажную погоду.

Дождь 2 мая предвещает солнечный и жаркий июнь.

Что нельзя делать 2 мая

Нельзя обижаться, ссориться, злиться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно).

Нельзя праздновать, веселиться и нарушать пост.