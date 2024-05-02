Сьогодні 2 травня: яке свято та день в історії

2 травня 1848 року створили першу легальну українську політичну організацію. У 1863-му смертельне поранення отримав один із найвідоміших генералів Громадянської війни в США – Томас “Стоунвол” Джексон. У 1945-му капітулював гарнізон Берліна й таємниче зник Мартін Борман. У 1986-му київське “Динамо” вдруге в історії здобуло Кубок володарів кубків. У 2011-му вбили Усаму бен Ладена. У 2014-му сталося протистояння в Одесі, в якому загинули 48 людей. А у 2023-му Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ.

Свята та пам’ятні дати 2 травня

У світі – День немовляти, Міжнародний день поінформованості про цингу.

Також відзначають: Міжнародний день Гаррі Поттера, День тхора, Всесвітній день тунця, Всесвітній день скрапбукінгу, Всесвітній день паролів.

2 травня в історії

2 травня 1848 року на Галичині створили першу легальну українську політичну організацію – Головну Руську Раду (ГРР). Детальніше.

2 травня 1863 через трагічну помилку власних побратимів смертельне поранення отримав один із найвідоміших генералів часів Громадянської війни в США Томас Джонатан Джексон. Він більше відомий за прізвиськом – “Стоунвол” – “Кам’яна Стіна”.

Джексон воював за Південь – тобто Конфедерацію. До початку громадянської війни встиг взяти участь у війні з Мексикою та викладав у військовому інституті Вірджинії. Коли його рідний штат Вірджинія відокремився від США і почалися битви Громадянської війни, Джексон приєднався до армії Конфедерації. Причому відзначився одразу – вже у липні 1861-го, у битві при Булл-Рані, де й заробив своє прізвисько. “Кам’яною стіною” Джексона прозвав інший генерал Конфедерації – Бернард Елліот Бі Молодший. У цій битві його війська відступали. Генерал зі своїми підлеглими дістався сусідньої висоти, яку тримала бригада Джексона. Той, звертаючись до військових своєї бригади, він сказав фразу, яку передавали по-різному. Одна з найпоширеніших версій: “Там Джексон стоїть як кам’яна стіна. Помрімо тут, і тоді ми переможемо. Ідіть за мною!” Бі дійсно загинув того дня, отримавши осколкове поранення під час однієї з контратак. Бригада генерала Джексона, яку надалі називали виключно “Бригада Стоунвола”, в тій битві зупинила штурм військ Півночі та зазнала більших втрат, ніж будь-яка інша бригада армії Півдня в цій битві. Сам Джексон після битви отримав звання генерал-майора та прізвисько “Кам’яна стіна”, яке було з ним протягом війни. Згодом він грав видатну роль майже у всіх військових боях на східному театрі Громадянської війни. А військові історики США називають його одним із найталановитіших тактичних командирів в історії США.

Загинув Джексон не в бою. Його вбили свої ж, коли генерал повертався до табору. Це сталося на локації, де відбувався бій при Чанселорсвіллі (або “Битва в глушині”). Вартові 18-го піхотного полку Північної Кароліни прийняли групу, в якій їхав генерал, за кавалерійські сили противника. Вони вигукнули: “Стій, хто йде?” У відповідь пролунали різноголосі вигуки штабу Джексона. І вартові, не зрозумівши, що їм кричали, почали стріляти. Під час цієї перестрілки між своїми в генерала влучили три кулі: дві в ліву руку й одна у праву. Загинули кілька людей із його штабу. Самого Джексона таки евакуювали, йому ампутували ліву руку. Але він був настільки ослаблений ранами та втратою крові, що через вісім днів помер від ускладнень у вигляді запалення легень. Інший знаменитий генерал Півдня (а надалі головнокомандувач усіма силами Конфедерації) Роберт Лі, дізнавшись про поранення Джексона, написав йому: “Якби я міг керувати подіями, я б вибрав для блага країни залишитися інвалідом замість вас”. Останніми словами генерала Джексона було: “Перепливімо річку та відпочинемо в тіні дерев”. Вони дали натхнення Ернесту Хемінгуею для назви одного з його романів – “За річкою, в тіні дерев”.

2 травня 1945 року капітулював гарнізон Берліна. Наказ про капітуляцію підписав командувач обороною Гельмут Вайдлінг, якого на цю посаду незадовго до свого самогубства призначив Адольф Гітлер. Детальніше.

2 травня 1945 року таємниче зник один із найближчих соратників Гітлера Мартін Борман. Детальніше.

2 травня 1986 року київське “Динамо” вдруге у своїй історії вибороло Кубок володарів кубків. Під час матчу у французькому Ліоні кияни обіграли мадридське “Атлетіко” з рахунком 3:0. Голами цього дня відзначилися Олександр Заваров, Олег Блохін та Вадим Євтушенко. Детальніше.

2 травня 2011 року внаслідок спецоперації США вбили “терориста №1” Усаму бен Ладена. Детальніше.

2 травня 2014 року відбулося протистояння в Одесі між учасниками патріотичного маршу ультрас “Металіста” та “Чорноморця” та проросійськими активістами місцевого Антимайдану (відомого як “Куликове поле”). Цього дня загинуло 48 людей. Детальніше.

2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ та засудила його основи та практики як тоталітарні та людиноненависницькі. Проєкт постанови ВР підтримав 281 народний депутат.

“Ознаками рашизму є мілітаризм, культ особи очільника та сакралізація інститутів держави, самозвеличування РФ шляхом насильницького пригнічення або заперечення існування інших народів, нав’язування іншим народам російської мови та культури, пропагування ідей «русского мира», систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів тощо”, — дали визначення в публікації на сайті Верховної Ради України.

Церковне свято 2 травня

2 травня – Великий четвер, Спомин Таємної вечері. Вшановують пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Святитель Афанасій виріс у християнській родині й із дитинства виявляв здібності до церковного служіння. Юнака примітив патріарх Олександр, і запросив його до кліру, спочатку читцем, а потім висвятив у сан диякона. Надалі Афанасій супроводжував Олександра та разом із ним виступав проти єресі аріан. Після смерті патріарха Афанасія обрали його наступником на Олександрійську катедру – у віці 28 років його висвятили в сан єпископа та поставили на чолі Олександрійської церкви. На цій посаді святитель пробув 47 років, із яких понад 20 провів у вигнаннях через протистояння з аріанами. Коли Юліан Відступник почав гоніння на християн, першим у його “списку” був саме Афанасій. Юліан мав намір убити єпископа, але сам загинув раніше, смертельно поранений стрілою. Після смерті Юліана святитель Афанасій керував Олександрійською церквою ще сім років і помер у 373 році, у віці 76 років.

Народні прикмети 2 травня

Якщо день безхмарний і безвітряний, то влітку буде гарна погода.

Якщо хмари швидко рухаються – до сухого травня.

Якщо ви вдень побачили їжака, чекайте на дощі та вологу погоду.

Дощ 2 травня віщує сонячний і жаркий червень.

Що не можна робити 2 травня

Не можна ображатися, сваритися, злитися.

Не можна займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна).

Не можна святкувати, веселитися та порушувати піст.