Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ. Подробиці

Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ і засудила його основи та практики як тоталітарні та людиноненависницькі.

Проєкт постанови, спрямований на ухвалення заяви ВР № 9101 “Про використання політичним режимом РФ ідеології рашизму, засудження принципів та практик рашизму як тоталітарних та людиноненависницьких”, сьогодні підтримав 281 народний депутат.

Заява дозволить визначити форми агресії РФ і спонукатиме держави світу до засудження її політики, яка призводить до воєнних злочинів та геноциду українського народу, йдеться на сайті Верховної Ради.

“Ознаками рашизму є мілітаризм, культ особи очільника та сакралізація інститутів держави, самозвеличування РФ шляхом насильницького пригнічення або заперечення існування інших народів, нав’язування іншим народам російської мови та культури, пропагування ідей «русского мира», систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів тощо”, — наголошується в публікації.

“Жорстока, неспровокована війна Росії проти України відкрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна як неоімперської, тоталітарної диктатури, що слідує найгіршим практикам минулого та втілює ідеї фашизму і націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)”, – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

“Згідно з проєктом постанови №9101, яку ми сьогодні прийняли, рашизм – це новий різновид тоталітарної ідеології та практики, який лежить в основі режиму, що сформувався у російській федерації під керівництвом президента В. Путіна і ґрунтується на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму”, – пояснює голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.

Парламентарі, за його словами, звертаються до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практик рашизму.

“Відтепер путіністи офіційно стали рашистами. Усе, що вони змогли дати світу – це нову людиноненависницьку ідеологію. Нехай історія такими їх і запам’ятає”, – додав Арахамія.