В Україні – новий міністр оборони: Рада таки проголосувала за Федорова
Сьогодні, 14 січня, Верховна Рада призначила на посаду міністра оборони України Михайла Федорова.
«За» проголосували 277 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він уточнив, що це вже четвертий міністр оборони за час повномасштабної війни.
Під час виступу у Раді Михайло Федоров заявив, що планує провести комплексний аудит системи ТЦК.
«Ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни. Усе має базуватися на даних — це мій пріоритет. Ми будемо вимірювати ефективність усього», – сказав Федоров.
Нагадаємо, напередодні, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України. «За» проголосували 270 депутатів.
Однак вчора нардепи провалили голосування за його призначення на посаду міністра оборони.
