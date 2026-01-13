Live

Ні міністра оборони, ні міністра енергетики: Федорова і Шмигаля не призначили

Політика 18:58   13.01.2026
Олена Нагорна
Ні міністра оборони, ні міністра енергетики: Федорова і Шмигаля не призначили

Колишнього міністра оборони Дениса Шмигаля не призначили на посаду міністра енергетики, а ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова – на посаду міністра оборони. Верховна Рада провалила обидва голосування.

Як повідомляє «Економічна правда», за призначення Шмигаля проголосували 210 депутатів — цього недостатньо, адже було потрібно понад 226 голосів. Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що лише 150 голосів дали депутати від «Слуги народу».

“У “Слугах народу” за призначення не голосувала «група Павлюка». Це така неофіційна група, яка відома тим, що працює в інтересах бізнесмена Іллі Павлюка. Налічує десь кілька десятків депутатів”, – пояснив Гончаренко.

Крім того, за призначення Федорова депутати віддали 206 голосів із 226 необхідних.

Таким чином, обидва чиновники втратили колишні посади, але не отримали нових.

“Тобто у нас тепер ні міністра енергетики, ні міністра оборони, ні міністра юстиції, ні міністра цифрової трансформації”, – констатував Гончаренко.

За його інформацією, 14 січня Рада повторно голосуватиме за призначення Федорова та Шмигаля.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 13 січня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони та Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Читайте також: Офіційно: в СБУ буде новий керівник, Зеленський зустрівся з Малюком

Автор: Олена Нагорна
