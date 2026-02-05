Live

Шмигаль оглянув пошкоджені енергооб’єкти у Харкові: що вдалося зберегти

Суспільство 15:05   05.02.2026
Вікторія Яковенко
Шмигаль оглянув пошкоджені енергооб’єкти у Харкові: що вдалося зберегти Фото: Денис Шмигаль

Сьогодні, 5 лютого, міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак.

Він зазначив, що без централізованого теплопостачання залишилися близько 100 тисяч сімей.

«Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити світло й тепло, однак пошкодження суттєві. Дякую ремонтним бригадам за надважку роботу», – розповів Шмигаль.

Він також каже: ознайомився з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу.

«Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти. Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення. Готуємо відповідні запити до партнерів», – зазначив міністр енергетики.

Шмыгаль в Харькове
Фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, у Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Слобідському району. Тим часом у КП «Харківський метрополітен» написали, що через проблеми з електроенергією всі лінії метро працюють за графіком вихідного дня. Інтервали між поїздами – 20 хвилин. Також у пресслужбі мерії повідомили, що у Харкові – перебої в роботі громадського транспорту.

До цього Харків пережив масовану атаку 3 лютого.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

31.01.2026
Шмигаль та Зеленський пояснили, що сталося в енергосистемі України
23.01.2026
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
16.01.2026
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
13.01.2026
Ні міністра оборони, ні міністра енергетики: Федорова і Шмигаля не призначили
03.01.2026
Кадрові перестановки продовжуються: на яку посаду висунули Дениса Шмигаля


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шмигаль оглянув пошкоджені енергооб’єкти у Харкові: що вдалося зберегти», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 15:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 5 лютого, міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак.".