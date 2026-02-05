Шмигаль оглянув пошкоджені енергооб’єкти у Харкові: що вдалося зберегти

Сьогодні, 5 лютого, міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак.

Він зазначив, що без централізованого теплопостачання залишилися близько 100 тисяч сімей.

«Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити світло й тепло, однак пошкодження суттєві. Дякую ремонтним бригадам за надважку роботу», – розповів Шмигаль.

Він також каже: ознайомився з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу.

«Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти. Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення. Готуємо відповідні запити до партнерів», – зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо, у Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Слобідському району. Тим часом у КП «Харківський метрополітен» написали, що через проблеми з електроенергією всі лінії метро працюють за графіком вихідного дня. Інтервали між поїздами – 20 хвилин. Також у пресслужбі мерії повідомили, що у Харкові – перебої в роботі громадського транспорту.

До цього Харків пережив масовану атаку 3 лютого.