Шмигаль оглянув пошкоджені енергооб’єкти у Харкові: що вдалося зберегти
Сьогодні, 5 лютого, міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак.
Він зазначив, що без централізованого теплопостачання залишилися близько 100 тисяч сімей.
«Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити світло й тепло, однак пошкодження суттєві. Дякую ремонтним бригадам за надважку роботу», – розповів Шмигаль.
Він також каже: ознайомився з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу.
«Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти. Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення. Готуємо відповідні запити до партнерів», – зазначив міністр енергетики.
Нагадаємо, у Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Слобідському району. Тим часом у КП «Харківський метрополітен» написали, що через проблеми з електроенергією всі лінії метро працюють за графіком вихідного дня. Інтервали між поїздами – 20 хвилин. Також у пресслужбі мерії повідомили, що у Харкові – перебої в роботі громадського транспорту.
До цього Харків пережив масовану атаку 3 лютого.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Денис Шмыгаль, министр энергетики, новини Харкова, повреждены, энергообьекты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Шмигаль оглянув пошкоджені енергооб’єкти у Харкові: що вдалося зберегти», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 15:05;