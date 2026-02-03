Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:00

Головні події доби у відеодайджесті

17:45

Семеро постраждалих у Харкові внаслідок російської атаки

«Станом на зараз маємо інформацію про 7 постраждалих: 5 жінок і 2 чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

16:55

Наслідки удару «шахеда» по будинку на Салтівці: триває пошуково-рятувальна операція

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що БпЛА влучив на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа.

«Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку», – зазначив він.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Попередньо, тяжко поранених немає.

«Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей», – уточнив Синєгубов.

За даними ДСНС України, трьох людей врятували надзвичайники. На місці удару працюють 65 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.

Відео: ДСНС України

15:59

Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару БпЛА по будинку в Салтівському районі

«Було влучання, попередньо, «шахеду». Зараз працюють пожежники щодо ліквідації пожежі», – повідомив мер Ігор Терехов.

Відео: телеграм-канал «Харків 1654»

14:59

Близько 14:50 у Харкові чули вибух

Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого «шахеду» у Салтівському районі.

Пізніше він уточнив: влучання сталося в житловий багатоповерховий будинок.

Інформація доповнюється тут.

14:32

У Харкові без опалення залишились майже 105 тисяч абонентів

Мер Ігор Терехов назвав, які саме об’єкти критично пошкодили росіяни вночі 3 лютого: «Харківська ТЕЦ-5», а також електропідстанції «Харківська» та «Залютине».

Про це він повідомив на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Харківської міськради.

Внаслідок цього було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 – житлові будинки. Без тепла залишилися майже 105 тисяч абонентів.

13:50

«Практично зруйнована» – Терехов про атаку на ТЕЦ-5, будинків без тепла могло бути більше

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста.

«Спочатку опинились під загрозою відключення 1200 будинків в трьох районах Харкова. Але завдяки тому, що ми встановлювали блочно-модульну котельню, нам вдалося перепідключити 300 будинків. Практично у 853 житлових будинках нам прийшлося злити теплоносій. І це було єдине правильне рішення, бо в такі холоди просто розмерзлася система в будинках харків’ян», – підкреслив мер.

Він зазначив, що наразі в місті працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути опалення.

«Це дуже важко, але є певні технічні рішення», – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

12:43

Наслідки нічного удару БпЛА «Шахед» по Дергачах показав Задоренко

За даними начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, ворог вдарив по місту близько 01:00. Постраждали дві людини, пошкоджені чотири будинки.

«Серед постраждалих 79-річна жінка, що отримала гостру реакцію на стрес, та 22-річний чоловік, якого було госпіталізовано до медичного закладу з уламковими пораненнями тіла. Наразі життю цих людей нічого не загрожує», – уточнив він.

11:25

По Харкову вдарила “Молния” – Терехов

Мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову “прилетів” російський БпЛА. Вибух пролунав у місті близько 11:10. Як проінформував мер, під ударом опинився Шевченківський район.

“Деталі уточнюємо”, – написав Терехов.

Тривога в Харкові та області безперервно звучить з 21:15. До “прильоту” у місті Повітряні сили ЗСУ повідомляли спочатку про пуски КАБів на Харківщину. Незабаром безпілотники з’явилися на Чернігівщині, а потім авіабомби полетіли на Сумську область.

09:54

Був цілеспрямований удар: у Харкові й області ввели аварійні відключення

В АТ “Харківобленерго” поінформували, що внаслідок цілеспрямованого ракетно-дронового удару по об’єктах енерго- та теплопостачання в Харківській області знеструмлена частина абонентів.

Крім цього, у Харкові та області запровадили аварійні відключення світла.

“Енергетики володіють всією необхідною інформацією та займаються відновленням електропостачання. Ми розуміємо всі труднощі, повʼязані з тимчасовою відсутністю електрики. Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до поточної ситуації”, – додали в повідомленні.

09:03

У Харкові транспорт працює з обмеженнями, Лозова частково без тепла, Балаклія – ​​без світла

У Харкові після масованих нічних ударів не вийшла на маршрут частину електротранспорту.

У метро збільшили інтервали між поїздами: на Холодногірсько-заводській лінії – до 10 хвилин, на Салтівській – до 15 хвилин, на Олексіївській – до 20 хвилин.

Про наслідки обстрілу інформують також голови громад Харківської області. У Лозовій без опалення залишилося понад 16 тисяч жителів громади, повідомив мер Сергій Зеленський. Балаклійська громада повністю без електрики, зазначив начальник МВА Віталій Карабанов.

08:25

Два десятки пожеж вирували на Харківщині протягом доби – ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, два загоряння виникли через російські обстріли.

Після “прильотів” пожежі почалися у Харківському та Чугуївському районах. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

“Вночі внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння у селищі Пісочин. Горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано”, – зазначили у ДСНС.

А в селі Новоселівка Нововодолазької громади спалахнув будинок на площі 60 квадратних метрів. Загинув чоловік 1950 року народження. Причина трагедії – коротке замикання електромережі.

“Вранці 2 лютого у с. Рідне Барвінківської громади Ізюмського району внаслідок вибуху ВНП в автомобілі загинув чоловік”, – додали рятувальники.

07:51

Виходу не було: у Харкові ухвалили “важке рішення” після обстрілу – Терехов

Мер Ігор Терехов написав, що після нічного обстрілу “доведеться приймати важкі рішення”. Одне з них – злити теплоносій у системі теплопостачання майже тисячі будинків. Саме вони живилися від найбільшої ТЕЦ, уточнив міський голова.

“Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать”, – пояснив міський голова.

Саме цього і добивався ворог, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру міста вночі 3 лютого понад три години, зазначив Терехов. Адже так росіяни намагалися залишити місто без тепла.

“У місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності — там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети. За потреби будемо оперативно розгортати додаткові пункти обігріву”, – зазначив мер.

Крім того, у Харкові можливі проблеми у роботі електротранспорту. Щоб рух не зупинився – запускають автобусні маршрути.

01:46

Двоє людей постраждали в Харкові внаслідок ворожих обстрілів

27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

01:11

Внаслідок удару ворожим БпЛА по місту Дергачі постраждали двоє людей

«79-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 22-річний чоловік госпіталізований», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

00:45

Близько 00:40 у Харкові було чутно вибухи

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по місту балістичною зброєю – влучання у Слобідському районі.

Інформація оновлюється тут.

Зазначимо, що до цього, близько 23:40, мер Ігор Терехов повідомляв про влучання ворожого БпЛА «Молния» у центрі міста. Інформації про постраждалих не було.

Нагадаємо, минулої доби в місті неодноразово оголошували тривогу через загрозу БпЛА «Молния». Один із БпЛА долетів до Слобідського району. Там він посеред дня вдарив по місцевому ринку. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що постраждали двоє людей, понівечені кілька торгових павільйонів. За даними ДСНС, також дісталося транспортній зупинці та вантажівці.