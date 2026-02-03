У Харкові без опалення залишились майже 105 тисяч абонентів

Мер Ігор Терехов назвав, які саме об’єкти критично пошкодили росіяни вночі 3 лютого: «Харківська ТЕЦ-5», а також електропідстанції «Харківська» та «Залютине».

Про це він повідомив на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Харківської міськради.

Внаслідок цього було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 – житлові будинки. Без тепла залишилися майже 105 тисяч абонентів.

«Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян», – зазначив мер.

Нагадаємо, у Харкові вночі лунали десятки вибухів. Місто атакували ракетами, БпЛА та КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари цілеспрямовано адресували енергетичній інфраструктурі. У Харкові змушені у 20-градусний мороз зливати систему опалення у понад 800 житлових будинків. Він також повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста. Будинків без тепла могло бути більше.

Міський голова також заявив, що цю аварію кваліфікують як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені.