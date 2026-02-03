В Харькове без отопления осталось почти 105 тысяч абонентов
Мэр Игорь Терехов назвал, какие именно объекты критически повредили россияне ночью 3 февраля: «Харьковская ТЭЦ-5», а также электроподстанции «Харьковская» и «Залютино».
Об этом он сообщил на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без тепла осталось почти 105 тысяч абонентов.
«Отсутствие отопления и нарушения стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых и маломобильных граждан», — отметил мэр.
Напомним, в Харькове ночью гремели десятки взрывов. Город атаковали ракетами, БпЛА и КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары целенаправленно адресовали энергетической инфраструктуре. В Харькове вынуждены в 20-градусный мороз сливать систему отопления у более чем 800 жилых домов. Он также сообщил, что в результате ночной комбинированной атаки повреждены энергетические объекты, трансформаторные подстанции. Практически разрушена ТЭЦ-5, которая запитывала часть города. Домов без тепла могло быть больше.
Мэр также заявил, что эту аварию квалифицируют как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Все соответствующие документы уже сделаны.
