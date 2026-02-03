Live

«Все документы уже сделаны» — Терехов о ЧС местного уровня в Харькове (видео)

Общество 13:42   03.02.2026
Виктория Яковенко
«Все документы уже сделаны» — Терехов о ЧС местного уровня в Харькове (видео) Скриншот

Планируют ли в Харькове вводить чрезвычайную ситуацию после ночных обстрелов и отсутствия теплоснабжения более чем в 800 домах, ответил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Мы квалифицируем это как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Все соответствующие документы уже сделаны. Это дает нам определенные возможности действовать, это очень нужно», — пояснил городской голова.

Он заверил, что в Харькове будут бороться за «каждую минуту тепла, каждую минуту с электроэнергией, чтобы люди были и оставались в городе».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

В Харькове ночью гремели десятки взрывов. Город атаковали ракетами, БпЛА и КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары целенаправленно адресовали энергетической инфраструктуре. В Харькове вынуждены в 20-градусный мороз сливать систему отопления 820 жилых домов. Он также сообщил, что в результате ночной комбинированной атаки повреждены энергетические объекты, трансформаторные подстанции. Практически разрушена ТЭЦ-5, которая запитывала часть города. Домов без тепла могло быть больше.

Автор: Виктория Яковенко
