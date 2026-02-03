«Всі документи вже зроблені» – Терехов про НС місцевого рівня у Харкові
Чи планують у Харкові вводити надзвичайну ситуацію після нічного обстрілу та відсутності теплопостачання у понад 800 будинків, відповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«Ми кваліфікуємо це як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені. Це дає нам певні можливості діяти, це нам дуже потрібно», – пояснив міський голова.
Він запевнив, що у Харкові боротимуться «за кожну хвилину тепла, кожну хвилину з електроенергією, щоб люди були і залишались у місті».
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
У Харкові вночі лунали десятки вибухів. Місто атакували ракетами, БпЛА та КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари цілеспрямовано адресували енергетичній інфраструктурі. У Харкові змушені у 20-градусний мороз зливати систему опалення 820 житлових будинків. Він також повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста. Будинків без тепла могло бути більше.
Новини за темою:
