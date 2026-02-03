Live

«Всі документи вже зроблені» – Терехов про НС місцевого рівня у Харкові

Суспільство 13:42   03.02.2026
Вікторія Яковенко
«Всі документи вже зроблені» – Терехов про НС місцевого рівня у Харкові Скриншот

Чи планують у Харкові вводити надзвичайну ситуацію після нічного обстрілу та відсутності теплопостачання у понад 800 будинків, відповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Ми кваліфікуємо це як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені. Це дає нам певні можливості діяти, це нам дуже потрібно», – пояснив міський голова.

Він запевнив, що у Харкові боротимуться «за кожну хвилину тепла, кожну хвилину з електроенергією, щоб люди були і залишались у місті».

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

У Харкові вночі лунали десятки вибухів. Місто атакували ракетами, БпЛА та КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари цілеспрямовано адресували енергетичній інфраструктурі. У Харкові змушені у 20-градусний мороз зливати систему опалення 820 житлових будинків. Він також повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста. Будинків без тепла могло бути більше.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

03.02.2026
Під загрозою відключення були 1200 будинків у Харкові
03.02.2026
«Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі
03.02.2026
«Це неповага до суспільства» – Терехов звернувся до нардепів, що сталося
03.02.2026
У Харкові без опалення залишились майже 105 тисяч абонентів
03.02.2026
«Всі документи вже зроблені» – Терехов про НС місцевого рівня у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Всі документи вже зроблені» – Терехов про НС місцевого рівня у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 13:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи планують у Харкові вводити надзвичайну ситуацію після нічного обстрілу, відповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".