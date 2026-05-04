Терехов: про плани щодо відновлення будинків у Харкові у 2026 році

Кількість пошкоджених російськими обстрілами будинків у Харкові, які відновлять у 2026 році, залежатиме від обсягу субвенції з державного бюджету, заявив мер Ігор Терехов.

“Наші плани одні, але все залежатиме від того, яку субвенцію ми отримаємо. Бо ми не можемо тільки за кошти міського бюджету все робити. Кожен “приліт” у нас — 2-3 тисячі вікон, кожен “приліт” — розтрощені дахи. По 70 дахів за кожен “приліт” ми маємо розтрощених. Приватні житлові будинки, критична інфраструктура”, — зазначив Терехов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Він додав, що місто веде перемовини з Києвом, і як тільки стане чітко відомо, яку субвенцію Харків отримає з державного бюджету, будуть оприлюднені конкретні цифри щодо кількості домів. Водночас мер наголосив, що відновлювальні роботи тривають.