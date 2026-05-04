Атаки на АЗС Харкова: били саме по газових станціях, чи є паніка – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що у місті працюють усі АЗС, які не пошкоджені, автівки мають можливість заправлятися. Тож констатує: паніки в обласному центрі немає.

«Так, потрібно бути обережними. Потрібно, щоб власники цих АЗС зробили певні габіони і так далі, щоб була можливість закрити ці газові станції, бо практично всі удари сталися по таких газових станціях, які були встановлені на цих АЗС”, – сказав міський голова, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Терехов підкреслив, що коли ворог влучає саме по газу, йде розгерметизація та виникає сильна пожежа.

Чому РФ б’є саме по АЗС, Терехов відповів так:

“Це не до мене питання, але знаєте, ми переживали з вами, коли гатили по вулицях міста. Ми переживаємо, коли б’ють по житлових будинках. Сьогодні по Мерефі був удар, на жаль, маємо жертви і дуже багато людей поранених, по залізниці гатять, по трансформаторних підстанціях, по критичній інфраструктурі. Зараз, як ми бачимо, черга прийшла до АЗС. Дуже важливо, щоб був захист, це прерогатива не міської ради, це військова адміністрація разом з військовими, але ж і власники АЗС, я звернувся до них, щоб вони захищали свої АЗС, це дуже важливо”, – розповів мер.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов інформував, що у місті чітко бачать нову тенденцію: ворог цілеспрямовано б’є по автозаправних станціях. Для ударів використовує безпілотники типу «V2U» зі штучним інтелектом, попередньо налаштовані саме на АЗС. Вже завдано 15 ударів по 11 заправках, причому кілька разів били повторно в одні й ті ж місця.