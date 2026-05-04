Удар по Мерефі: шестеро постраждалих – у важкому стані, наслідки (відео)

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мерефі зросла до 22, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«З них шість – у вкрай важкому стані, у лікарні. Ще 14 – перебувають у стані середньої тяжкості. Двом особам було надано допомогу на місці. Враховуючи те, що удар був досить потужної сили, можливо, ще будуть люди звертатися за медичної допомогою. Триває ліквідація наслідків. Удар посеред міста, посеред дороги», – зазначив Синєгубов.

Він розповів, що через «приліт» досить серйозно пошкоджені 10 приватних домогосподарств, п’ять адміністративних будівель та низка господарських будівель.

Синєгубов вважає, що розбирати завали будуть щонайменше добу.

Нагадаємо, 4 травня армія РФ вдарила ракетою «Іскандер» по Мерефі. Влучання зафіксували у дорожнє покриття. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей – чоловіки 50 і 63 років та жінки 74, 41 і 52 років.