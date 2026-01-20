БпЛА влетів у важливу дорогу на Харківщині: яму вже залатали (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорожники ліквідували наслідки ворожого удару по дорозі в Мерефі.

Атака сталася у нічний час, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. У Мерефі зафіксували влучання БпЛА у дорожнє покриття.

«Внаслідок чого було пошкоджено важливу ділянку автошляху, що забезпечує щоденне транспортне сполучення для мешканців громади», – зазначили дорожники.

Вже вранці фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Кажуть: у найкоротші терміни пошкоджене дорожнє покриття відремонтували. Це дало змогу швидко й безпечно відновити рух транспорту.

«Забезпечення безперебійного автомобільного сполучення є критично важливим для життєдіяльності громад, роботи екстрених служб, гуманітарних перевезень та економічної стабільності регіону. Саме тому Служба відновлення працює у посиленому режимі, реагуючи на наслідки ворожих обстрілів максимально швидко та злагоджено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ГУ ДСНС в Харківській області повідомляли, що вночі 20 січня ворожий ударний БпЛА влучив у дорожнє покриття у Мерефі. Внаслідок вибуху горів автомобіль на площі 5 квадратних метрів, пошкоджені торгові заклади, кафе, багатоквартирні житлові будинки та вантажний автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.