На Харківщині підрядник відремонтував дорогу зі збитками у майже 300 тис грн

Директора ТОВ підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту автодороги.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому 2020 року держпідприємством було проведено процедуру публічних закупівель щодо поточного ремонту автомобільної дороги Куп’янськ-Кругляківка. Переможцем визнали ТОВ, з яким і уклали відповідний договір.

«Директор ТОВ-підрядника, аби збагатитися за рахунок держбюджету, достовірно знаючи, що роботи виконані лише частково, вніс до офіційних документів недостовірні відомості, завищивши обсяг і вартість виконаних робіт. На підставі актів приймання виконаних робіт, наданих підозрюваним, на рахунок ТОВ перераховано майже 300 тис. грн бюджетних коштів за роботи, які не були фактично проведені», – зазначили правоохоронці.

Підряднику повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.