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На Харківщині підрядник відремонтував дорогу зі збитками у майже 300 тис грн

Суспільство 13:13   23.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині підрядник відремонтував дорогу зі збитками у майже 300 тис грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Директора ТОВ підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту автодороги. 

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому 2020 року держпідприємством було проведено процедуру публічних закупівель щодо поточного ремонту автомобільної дороги Куп’янськ-Кругляківка. Переможцем визнали ТОВ, з яким і уклали відповідний договір.

«Директор ТОВ-підрядника, аби збагатитися за рахунок держбюджету, достовірно знаючи, що роботи виконані лише частково, вніс до офіційних документів недостовірні відомості, завищивши обсяг і вартість виконаних робіт. На підставі актів приймання виконаних робіт, наданих підозрюваним, на рахунок ТОВ перераховано майже 300 тис. грн бюджетних коштів за роботи, які не були фактично проведені», – зазначили правоохоронці.

Підряднику повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директора ТОВ підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту автодороги. ".