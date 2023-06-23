На Харківщині підрядник відремонтував дорогу зі збитками у майже 300 тис грн
Директора ТОВ підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту автодороги.
За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому 2020 року держпідприємством було проведено процедуру публічних закупівель щодо поточного ремонту автомобільної дороги Куп’янськ-Кругляківка. Переможцем визнали ТОВ, з яким і уклали відповідний договір.
«Директор ТОВ-підрядника, аби збагатитися за рахунок держбюджету, достовірно знаючи, що роботи виконані лише частково, вніс до офіційних документів недостовірні відомості, завищивши обсяг і вартість виконаних робіт. На підставі актів приймання виконаних робіт, наданих підозрюваним, на рахунок ТОВ перераховано майже 300 тис. грн бюджетних коштів за роботи, які не були фактично проведені», – зазначили правоохоронці.
Підряднику повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).
Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директора ТОВ підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту автодороги. ".