Скопіював проєкт укриття для коледжу в Харкові: підрядник поверне гроші
Харківські правоохоронці через суд зобов’язали підприємство повернути близько 1,9 млн грн за зловживання під час облаштування захисної споруди для коледжу.
«У травні 2023 року фаховий коледж у Харкові уклав із ТОВ договір на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва бомбосховища. Ціна угоди — близько 2,1 млн гривень. Однак замість створення нового проєкту, підприємство скопіювало раніше створену документацію для укриття школи в Люботині і видало її за нову», – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці додали: потім ТОВ подало замовнику акт прийому-передачі виконаних робіт, на підставі якого отримало обумовлену суму коштів, що були виділені з обласного бюджету.
Однак судова експертиза підтвердила, що за умов повторного використання вартість проєктних робіт мала складати лише 200 тисяч гривень.
Тож правоохоронці подали позов до суду про стягнення з ТОВ збитків на суму близько 1,9 млн гривень. Суд позов задовольнив.
У прокуратурі зазначили, що у серпні 2023 року за вказаним фактом розпочали і кримінальне провадження. Директору цього ТОВ інкримінують заволодіння чужим майном та службове підроблення. Наразі триває судовий розгляд.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: колледж, новини Харкова, подрядчик, укриття, Харьковская областная прокуратура;
