Live

Скопіював проєкт укриття для коледжу в Харкові: підрядник поверне гроші

Суспільство 16:15   26.02.2026
Вікторія Яковенко
Скопіював проєкт укриття для коледжу в Харкові: підрядник поверне гроші Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці через суд зобов’язали підприємство повернути близько 1,9 млн грн за зловживання під час облаштування захисної споруди для коледжу.

«У травні 2023 року фаховий коледж у Харкові уклав із ТОВ договір на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва бомбосховища. Ціна угоди — близько 2,1 млн гривень. Однак замість створення нового проєкту, підприємство скопіювало раніше створену документацію для укриття школи в Люботині і видало її за нову», – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці додали: потім ТОВ подало замовнику акт прийому-передачі виконаних робіт, на підставі якого отримало обумовлену суму коштів, що були виділені з обласного бюджету.

Однак судова експертиза підтвердила, що за умов повторного використання вартість проєктних робіт мала складати лише 200 тисяч гривень.

Тож правоохоронці подали позов до суду про стягнення з ТОВ збитків на суму близько 1,9 млн гривень. Суд позов задовольнив.

У прокуратурі зазначили, що у серпні 2023 року за вказаним фактом розпочали і кримінальне провадження. Директору цього ТОВ інкримінують заволодіння чужим майном та службове підроблення. Наразі триває судовий розгляд.

Читайте також: Вигадала хворобу доньки й отримала 200 тисяч: у Харкові судитимуть жінку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Скопіював проєкт укриття для коледжу в Харкові: підрядник поверне гроші
Скопіював проєкт укриття для коледжу в Харкові: підрядник поверне гроші
26.02.2026, 16:15
Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото
Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото
26.02.2026, 13:03
У Харкові побили чоловіка: поліція з’ясувала, що сталося
У Харкові побили чоловіка: поліція з’ясувала, що сталося
26.02.2026, 12:33
Новини Харкова – головне 26 лютого: масований удар, загиблі в пожежах
Новини Харкова – головне 26 лютого: масований удар, загиблі в пожежах
26.02.2026, 14:51
Робота в Харкові й області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії
Робота в Харкові й області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії
26.02.2026, 12:09
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
26.02.2026, 09:48

Новини за темою:

06.11.2023
Атака дронів на Харків. ДСНС показала, як розбирають завали коледжу (фото)
03.11.2023
ДСНС: Стіну зруйнованого вночі коледжу в Харкові завалили рятувальники (відео)
03.11.2023
Терехов: В атакованому БпЛА районі частково немає світла і зупинять трамвай
07.06.2023
Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині
01.02.2023
СБУ затримала на Харківщині викладачку, яка насаджувала стандарти рф в коледжі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скопіював проєкт укриття для коледжу в Харкові: підрядник поверне гроші», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці через суд зобов’язали підприємство повернути близько 1,9 млн грн за зловживання під час облаштування захисної споруди для коледжу.".