ДСНС: Стіну зруйнованого вночі коледжу в Харкові завалили рятувальники (відео)

Частину стіни коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській у Харкові, який було пошкоджено внаслідок атаки ворожих “шахедів” у ніч проти 3 листопада, завалили рятувальники.

Ця частина стіни була аварійною, тому її потрібно було завалити, щоб вона не впала на перехожих чи машини, пояснив МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

За його словами, зараз надзвичайники продовжують працювати на поверхах та розбирати завали. Долю будівлі вирішуватимуть спеціалісти, зокрема міської ради.

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Нагадаємо, з 00:30 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по цивільних об’єктах. Як повідомили в облпрокуратурі, ударів було завдано по Шевченківському, Основ’янському районах та передмістю Харкова. Усього було близько десяти влучань. Виникли п’ять пожеж — в Основ’янському та Шевченківському районах. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову вдарили чотири “шахеди”. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Також було обстріляне селище Коротич Харківського району. Частину ворожих дронів збили сили ППО.