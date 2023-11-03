Нічна атака “шахедів”: у Харкові загасили масштабну пожежу (відео)
О 10:25 3 листопада рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею понад 1000 квадратних метрів, що виникла в Основ’янському районі Харкова внаслідок нічної атаки російських дронів.
Завдяки героїзму 68 надзвичайників вогонь вдалося зупинити на підступах до сусідніх будівель, наголошують у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Як повідомлялося, в Основ’янському районі пожежею були охоплені адмінбудівля, недіючий швейний цех, СТО, гаражі, вісім автомобілів та житловий дім.
Загалом, за словами речника облуправління ДСНС Євгена Василенка, у Харкові вночі виникло п’ять пожеж через атаку дронів – в Основ’янському та Шевченківському районах. Їх гасили силами 25 відділень ДСНС – понад 140 рятувальників.
Нагадаємо, з 00:30 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по цивільних об’єктах та пожежі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову вдарили чотири “шахеди”. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Також було обстріляне селище Коротич Харківського району. Там пошкоджені дві нежитлові будівлі. Частину ворожих дронів збили сили ППО.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС, дроны, пожар, Харків, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічна атака “шахедів”: у Харкові загасили масштабну пожежу (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 11:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 10:25 3 листопада рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею понад 1000 квадратних метрів, що виникла в Основ’янському районі Харкова внаслідок нічної атаки російських дронів.".