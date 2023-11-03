Нічна атака “шахедів”: у Харкові загасили масштабну пожежу (відео)

О 10:25 3 листопада рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею понад 1000 квадратних метрів, що виникла в Основ’янському районі Харкова внаслідок нічної атаки російських дронів.

Завдяки героїзму 68 надзвичайників вогонь вдалося зупинити на підступах до сусідніх будівель, наголошують у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Як повідомлялося, в Основ’янському районі пожежею були охоплені адмінбудівля, недіючий швейний цех, СТО, гаражі, вісім автомобілів та житловий дім.

Загалом, за словами речника облуправління ДСНС Євгена Василенка, у Харкові вночі виникло п’ять пожеж через атаку дронів – в Основ’янському та Шевченківському районах. Їх гасили силами 25 відділень ДСНС – понад 140 рятувальників.

Нагадаємо, з 00:30 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по цивільних об’єктах та пожежі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову вдарили чотири “шахеди”. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Також було обстріляне селище Коротич Харківського району. Там пошкоджені дві нежитлові будівлі. Частину ворожих дронів збили сили ППО.