Дрони РФ над Харковом: у місті було чутно декілька вибухів

У ніч проти 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів.

Про те, що “шахеди” пролітають близько до Харкова, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 00:30.

Нагадаємо, о 19:47 командування Повітряних сил ЗСУ інформувало про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю. Близько 21-ї години у Харкові було чутно щонайменше один вибух. За 15 хвилин начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.

О 22:56 Повітряні сили повідомили, що ударні безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом Харківської області. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом.