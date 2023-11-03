Дрони РФ над Харковом: у місті було чутно декілька вибухів
У ніч проти 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів.
Про те, що “шахеди” пролітають близько до Харкова, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 00:30.
Нагадаємо, о 19:47 командування Повітряних сил ЗСУ інформувало про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю. Близько 21-ї години у Харкові було чутно щонайменше один вибух. За 15 хвилин начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.
О 22:56 Повітряні сили повідомили, що ударні безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом Харківської області. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, БПЛА, вибух, вибухи, дроны, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 00:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів.".