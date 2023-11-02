Дякуємо силам ППО, – Синєгубов після вибуху в Харкові
Начальник ХОВА Олег Синєгубов о 21:20 у своєму телеграм-каналі подякував силам ППО – за 15 хвилин після того, як у Харкові було чутно щонайменше один вибух.
Він також закликає не ігнорувати повітряну тривогу до відбою та не знімати роботу ППО.
Зазначимо, що повітряна тривога триває у регіоні з 19:45. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю.
Читайте також: Росіяни били з авіації по Харківщині та знову намагалися штурмувати – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, пво, сінєгубов, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дякуємо силам ППО, – Синєгубов після вибуху в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 21:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов о 21:20 у своєму телеграм-каналі подякував силам ППО – за 15 хвилин після того, як у Харкові було чутно щонайменше один вибух. ".