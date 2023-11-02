Дякуємо силам ППО, – Синєгубов після вибуху в Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов о 21:20 у своєму телеграм-каналі подякував силам ППО – за 15 хвилин після того, як у Харкові було чутно щонайменше один вибух.

Він також закликає не ігнорувати повітряну тривогу до відбою та не знімати роботу ППО.

Зазначимо, що повітряна тривога триває у регіоні з 19:45. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю.