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Дякуємо силам ППО, – Синєгубов після вибуху в Харкові

Події 21:28   02.11.2023
Олена Нагорна
Дякуємо силам ППО, – Синєгубов після вибуху в Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов о 21:20 у своєму телеграм-каналі подякував силам ППО – за 15 хвилин після того, як у Харкові було чутно щонайменше один вибух

Він також закликає не ігнорувати повітряну тривогу до відбою та не знімати роботу ППО.

Зазначимо, що повітряна тривога триває у регіоні з 19:45. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 21:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов о 21:20 у своєму телеграм-каналі подякував силам ППО – за 15 хвилин після того, як у Харкові було чутно щонайменше один вибух. ".