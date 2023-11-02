У Харкові прогримів вибух. Мельник закликав не знімати роботу ППО

Близько 21 години 2 листопада у Харкові було чутно щонайменше один вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав містян бути в укриттях та не знімати роботу ППО.

У телеграм-каналі ГУ Нацполіції в Харківській області просять не викладати фото та відео “прильотів” у соціальних мережах.

“Пройдіть в укриття. Про всі влучання в інфраструктуру міста, поранених повідомляйте на спецлінію 102”, – пишуть правоохоронці.

Зазначимо, що повітряна тривога триває у регіоні з 19:45. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю.