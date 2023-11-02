В Харькове прогремел взрыв. Мельник призвал не снимать работу ПВО
Около 21 часов 2 ноября в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал горожан быть в укрытиях и не снимать работу ПВО.
В Telegram-канале ГУ Нацполиции в Харьковской области просят не выкладывать фото и видео «прилетов» в социальных сетях.
«Пройдите в укрытие. Обо всех попаданиях в инфраструктуру города, раненых сообщайте на спецлинию 102», — пишут правоохранители.
Отметим, что воздушная тревога длится в регионе с 19:45. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, полиция, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21 часов 2 ноября в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв.".