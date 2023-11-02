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В Харькове прогремел взрыв. Мельник призвал не снимать работу ПВО

Происшествия 21:12   02.11.2023
Елена Нагорная
В Харькове прогремел взрыв. Мельник призвал не снимать работу ПВО

Около 21 часов 2 ноября в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал горожан быть в укрытиях и не снимать работу ПВО.

В Telegram-канале ГУ Нацполиции в Харьковской области просят не выкладывать фото и видео «прилетов» в социальных сетях.

«Пройдите в укрытие. Обо всех попаданиях в инфраструктуру города, раненых сообщайте на спецлинию 102», — пишут правоохранители.

Отметим, что воздушная тревога длится в регионе с 19:45. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 21:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21 часов 2 ноября в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв.".