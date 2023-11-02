Россияне били из авиации по Харьковщине и вновь пытались штурмовать — Генштаб

В течение суток армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск и Терновая на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое — на Купянском.

На Купянском направлении войска РФ вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Украинские воины отбили пять атак.