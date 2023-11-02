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Россияне били из авиации по Харьковщине и вновь пытались штурмовать — Генштаб

Происшествия 19:08   02.11.2023
Елена Нагорная
Россияне били из авиации по Харьковщине и вновь пытались штурмовать — Генштаб Фото: zn.ua

В течение суток армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск и Терновая на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое — на Купянском.

На Купянском направлении войска РФ вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Украинские воины отбили пять атак.

Читайте также: Россияне продолжают штурмы на Купянском направлении: информация Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".