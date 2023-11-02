Россияне били из авиации по Харьковщине и вновь пытались штурмовать — Генштаб
Фото: zn.ua
В течение суток армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск и Терновая на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое — на Купянском.
На Купянском направлении войска РФ вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Украинские воины отбили пять атак.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, Купянский район, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".