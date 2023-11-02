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Россияне продолжают штурмы на Купянском направлении: информация Генштаба

Происшествия 07:07   02.11.2023
Оксана Горун
Россияне продолжают штурмы на Купянском направлении: информация Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ 2 ноября — данные о 10 атаках армии РФ на Купянском направлении и пяти авиаударах.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили 10 атак противника», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом на фронте в Украине произошло 57 боевых столкновений.

Армия РФ продолжила уничтожать населенные пункты. Всего за сутки враг нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, а также совершил 56 обстрелов из РСЗО.

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Купянск, Куриловка, Степная Новоселовка, Чернещина Харьковской области», — отметили в ГШ.

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Также населенные пункты Харьковской области — среди сотни тех, которые были под артобстрелами в Украине за сутки.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и три — по его ЗРК. Ракетчики поразили пять РЛС, два склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 07:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ 2 ноября — данные о 10 атаках армии РФ на Купянском направлении и пяти авиаударах".