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Интенсивность обстрелов возросла. Синегубов в Купянске совещался с военными

Политика 21:20   01.11.2023
Елена Нагорная
Интенсивность обстрелов возросла. Синегубов в Купянске совещался с военными Фото: Telegram Олега Синегубова

В городе Купянск состоялось совещание начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, военного командования и руководства РВА.

На встрече обсуждали повышение обороноспособности, актуальные потребности военных и подготовку района к отопительному сезону, сообщает Синегубов в Telegram.

«В последние дни фиксируем увеличение интенсивности вражеских обстрелов гражданских объектов Купянщины. Поэтому призываем людей и в дальнейшем прислушиваться к рекомендациям и продолжать защищать себя и своих детей», — пишет начальник ХОВА.

По его данным, за последние дни из опасных громад района эвакуировали 73 ребенка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 21:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск состоялось совещание начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, военного командования и руководства РВА.".