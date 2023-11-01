Интенсивность обстрелов возросла. Синегубов в Купянске совещался с военными
Фото: Telegram Олега Синегубова
В городе Купянск состоялось совещание начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, военного командования и руководства РВА.
На встрече обсуждали повышение обороноспособности, актуальные потребности военных и подготовку района к отопительному сезону, сообщает Синегубов в Telegram.
«В последние дни фиксируем увеличение интенсивности вражеских обстрелов гражданских объектов Купянщины. Поэтому призываем людей и в дальнейшем прислушиваться к рекомендациям и продолжать защищать себя и своих детей», — пишет начальник ХОВА.
По его данным, за последние дни из опасных громад района эвакуировали 73 ребенка.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: купянск, оборона, синєгубов, синегубов, совещание, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск состоялось совещание начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, военного командования и руководства РВА.".