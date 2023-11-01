Интенсивность обстрелов возросла. Синегубов в Купянске совещался с военными

В городе Купянск состоялось совещание начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, военного командования и руководства РВА.

На встрече обсуждали повышение обороноспособности, актуальные потребности военных и подготовку района к отопительному сезону, сообщает Синегубов в Telegram.

«В последние дни фиксируем увеличение интенсивности вражеских обстрелов гражданских объектов Купянщины. Поэтому призываем людей и в дальнейшем прислушиваться к рекомендациям и продолжать защищать себя и своих детей», — пишет начальник ХОВА.

По его данным, за последние дни из опасных громад района эвакуировали 73 ребенка.