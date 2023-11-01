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Побільшало обстрілів. Синєгубов у Куп’янську провів нараду з військовими

Політика 21:20   01.11.2023
Олена Нагорна
Побільшало обстрілів. Синєгубов у Куп’янську провів нараду з військовими

У місті Куп’янськ відбулася нарада начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, військового командування та керівництва РВА.

На зустрічі обговорювали підвищення обороноздатності, актуальні потреби військових та підготовку району до опалювального сезону, повідомляє Синєгубов у телеграмі.

Останніми днями фіксуємо збільшення інтенсивності ворожих обстрілів цивільних об’єктів Куп’янщини. Тому закликаємо людей і надалі прислухатися до рекомендацій та продовжувати убезпечувати себе та своїх дітей“, – пише начальник ХОВА.

За його даними, за останні дні з небезпечних громад району евакуювали 73 дитини.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 21:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ відбулася нарада начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, військового командування та керівництва РВА.".