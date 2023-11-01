Чи мають росіяни успіхи в районі Куп’янська. Інформація Сирського

Стратегічних успіхів на Куп’янському напрямку ворог не має, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Мета росіян зрозуміла – вони хочуть знову окупувати місто. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед», – повідомив Сирський у телеграм-каналі.