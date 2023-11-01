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Чи мають росіяни успіхи в районі Куп’янська. Інформація Сирського

Суспільство 14:12   01.11.2023
Вікторія Яковенко
Чи мають росіяни успіхи в районі Куп’янська. Інформація Сирського

Стратегічних успіхів на Куп’янському напрямку ворог не має, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Мета росіян зрозуміла – вони хочуть знову окупувати місто. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед», – повідомив Сирський у телеграм-каналі.

Читайте також: Сирський заявив про знищення колони техніки РФ на Куп’янському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стратегічних успіхів на Куп’янському напрямку ворог не має, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.".