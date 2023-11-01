Чи мають росіяни успіхи в районі Куп’янська. Інформація Сирського
Стратегічних успіхів на Куп’янському напрямку ворог не має, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
«Мета росіян зрозуміла – вони хочуть знову окупувати місто. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед», – повідомив Сирський у телеграм-каналі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, куп'янск, Купянское, направление, россияне, сырский, успехи;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стратегічних успіхів на Куп’янському напрямку ворог не має, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.".