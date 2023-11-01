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Сирський заявив про знищення колони техніки РФ на Куп’янському напрямку

Події 07:47   01.11.2023
Оксана Горун
Сирський заявив про знищення колони техніки РФ на Куп’янському напрямку

По танках та БМП окупантів на Куп’янському напрямку вдарили воїни 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

Куп’янський напрямок. Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити. Так чудово працює 14-та ОМБр“, – написав у телеграмі командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

Він опублікував відео ворожої техніки, що рухається, й успішної роботи української артилерії.

Раніше воїни 14 ОМБр, які обороняють Куп’янськ, повідомляли, що  ворог не залишає своїх намірів перейти річку Оскіл. А штурмує переважно малими групами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 07:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По танках та БМП окупантів на Куп’янському напрямку вдарили воїни 14 ОМБр імені князя Романа Великого".