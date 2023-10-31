Куп’янський напрямок ЗСУ втримали, зокрема завдяки Авдіївці – експерт
На Куп’янському напрямку зараз не спостерігається збільшення інтенсивності бойових дій, констатує військовий експерт Олександр Мусієнко. Причини цього – ефективна активна оборона і те, що значні сили ворога сконцентровані в районі Авдіївки.
Жодних успіхів у ворога у досягненні цілей щодо прориву лінії оборони, просування на Куп’янськ чи навіть за Синьківку немає, зазначив Мусієнко в етері “Апостроф TV”.
“Зменшилася інтенсивність саме на Куп’янському напрямку. Це пов’язано з тим, що досить вдало наші підрозділи перебувають в активній обороні, навіть, я можу сказати, що іноді переходять в локальні контратаки… Йде активізація і загострення на Бахмутському і частково на Лиманському напрямку. Куп’янський напрямок абсолютно наші сили втримали, відбили всі атаки. Погодні умови дещо завадили ворогові. І я можу сказати, що Авдіївка, звичайно, допомагає цьому напрямку“, – сказав експерт.
Завдяки ефективній українській обороні ворог не має можливості пробиватися, наголосив Мусієнко.
“Це помітно через те, як вони почали діяти й перекидати окремі підрозділи з Лиманського напрямку на Авдіївку. Це пов’язано з тим, що і в Авдіївці не дуже їм вдається тими силами, які ми планували раніше, тому вимушені перекидати підкріплення. І водночас дуже важко десь прорватися і чогось досягти на Куп’янсько-Лиманському напрямку, хоча, знову ж таки, є інформація, що вони готуються до пожвавлення атак, особливо на Лиманському напрямку“, – зазначив експерт.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: авдеевка, куп'янск, купянское направление, мусиенко, Харків, эксперт;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку зараз не спостерігається збільшення інтенсивності бойових дій, констатує військовий експерт Олександр Мусієнко. Причини цього – ефективна активна оборона і те, що значні сили ворога сконцентровані в районі Авдіївки.".