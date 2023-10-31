Був вдалий врожай ворожих танків – Фітьо про Лимано-Куп’янський напрямок

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники знищили 28 одиниць російської військової техніки, зокрема п’ять танків і чотири броньовані бойові машини.

Про це розповів в етері національного телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, на Куп’янському напрямку ситуація залишається контрольованою – сили оборони відбивають атаки росіян, і ті не мають стратегічних успіхів.

“Ворог два рази атакував поблизу Синьківки, завдав вісім авіаційних ударів. 16 ударів дронів-камікадзе по наших позиціях. 736 обстрілів – це Лимано-Куп’янський напрямок. Там ворог зазнав втрат – 112 осіб, 28 одиниць військової техніки. Був вдалий врожай ворожих танків”, – розповів Фітьо.

“Проте на складах ворога їх ще достатня кількість. Вони розконсервовуються і поступають на фронт”, – додав він.