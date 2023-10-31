Був вдалий врожай ворожих танків – Фітьо про Лимано-Куп’янський напрямок
Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники знищили 28 одиниць російської військової техніки, зокрема п’ять танків і чотири броньовані бойові машини.
Про це розповів в етері національного телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
За його словами, на Куп’янському напрямку ситуація залишається контрольованою – сили оборони відбивають атаки росіян, і ті не мають стратегічних успіхів.
“Ворог два рази атакував поблизу Синьківки, завдав вісім авіаційних ударів. 16 ударів дронів-камікадзе по наших позиціях. 736 обстрілів – це Лимано-Куп’янський напрямок. Там ворог зазнав втрат – 112 осіб, 28 одиниць військової техніки. Був вдалий врожай ворожих танків”, – розповів Фітьо.
“Проте на складах ворога їх ще достатня кількість. Вони розконсервовуються і поступають на фронт”, – додав він.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ЗСУ, купянское направление, танки, Фитьо, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники знищили 28 одиниць російської військової техніки, зокрема п’ять танків і чотири броньовані бойові машини.".