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Спроба РФ пробитися до Куп’янська. Дрон ЗСУ знищив ворожу техніку (відео)

Суспільство 15:57   31.10.2023
Вікторія Яковенко
Спроба РФ пробитися до Куп’янська. Дрон ЗСУ знищив ворожу техніку (відео)

В районі Куп’янська бійці 32-ої окремої механізованої бригади вдарили по російській бойовій машині, де їхали окупанти.

«Для багатьох окупантів цей тиждень закінчився ледь почавшись. Один з таких екіпажів разом з бойовою машиною наші хлопці перетворили на добриво з допомогою дрона-камікадзе», – зазначили бійці бригади.

Вони також повідомили, що тиждень в районі Куп’янська почався з активний бойових дій. Ворог не полишає спроб пробитись до міста на Харківщині.

Читайте також: Росіяни намагаються просунутися вперед – Сирський про ситуацію під Куп’янськом

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі Куп’янська бійці 32-ої окремої механізованої бригади вдарили по російській бойовій машині, де їхали окупанти.".