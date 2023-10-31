Спроба РФ пробитися до Куп’янська. Дрон ЗСУ знищив ворожу техніку (відео)

В районі Куп’янська бійці 32-ої окремої механізованої бригади вдарили по російській бойовій машині, де їхали окупанти.

«Для багатьох окупантів цей тиждень закінчився ледь почавшись. Один з таких екіпажів разом з бойовою машиною наші хлопці перетворили на добриво з допомогою дрона-камікадзе», – зазначили бійці бригади.

Вони також повідомили, що тиждень в районі Куп’янська почався з активний бойових дій. Ворог не полишає спроб пробитись до міста на Харківщині.