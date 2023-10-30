Росіяни намагаються просунутися вперед – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
Ситуація на східному фронті залишається складною, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
«Особливу активність росіяни проявляють в районі Куп’янська, де намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій», – повідомив Сирський у телеграм-каналі.
Він заявив, що дії росіян на цих напрямках намагаються зупинити Сили оборони. Сирський підкреслив, що ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на східному фронті залишається складною, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.".