«Россияне пытаются продвинуться вперед» — Сырский о ситуации под Купянском

Ситуация на восточном фронте остается сложной, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Особую активность россияне проявляют в районе Купянска, где пытаются продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям», — рассказал Сырский в Telegram-канале.

Он заявил, что действия россиян на єтих направлениях пытаются остановить Силы обороны. Сырский подчеркни, что враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей.