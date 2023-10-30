«Россияне пытаются продвинуться вперед» — Сырский о ситуации под Купянском
Ситуация на восточном фронте остается сложной, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Особую активность россияне проявляют в районе Купянска, где пытаются продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям», — рассказал Сырский в Telegram-канале.
Он заявил, что действия россиян на єтих направлениях пытаются остановить Силы обороны. Сырский подчеркни, что враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бахмут, восточный, ВСУ, купянск, рф, ситуация, сырский, фронт;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на восточном фронте остается сложной, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.".